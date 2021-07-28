При покупке автомобиля у нового владельца сразу возникает мысль нужно ли оформлять новый страховой полис на себя. Поскольку в "старом" документе указано, что он оформлен на предыдущего владельца.

Законом предусмотрено, что продавец автомобиля имеет право передать полис покупателю или аннулировать действие полиса и вернуть себе уплаченные средства. Может также эти средства зачесть в счет другого полиса. Решение о выборе одного из двух вариантов он выбирает лично.

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Что же делать новому владельцу автомобиля, которому продавец передал полис вместе с автомобилем. Первый вопрос, который возникает у покупателя автомобиля нужно ли переоформлять полис на себя. И будет ли полис действителен, если не переоформить его на свое имя.

Что говорит закон

Законом этот вопрос урегулирован не до конца. Предусмотрено, что в случае смены собственника транспортного средства страховой полис сохраняет силу до окончания срока его действия (20-1.1 Закона). При этом, в случае продажи застрахованного автомобиля права и обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему такое транспортное средство в свою собственность (20-1.2 Закона).

Итак, согласно закону при покупке автомобиля, новый владелец не обязан переоформлять на себя страховой полис. Такой полис будет действующим до конечного срока его действия без каких-либо обязательных переоформлений. Это объясняется тем, что страхуется не собственник, а само транспортное средство.

Какие существуют риски

Однако, в таком случае новый владелец автомобиля имеет некоторые риски. В частности, во время срока действия такого полиса законодательство позволяет продавцу расторгнуть действие полиса в одностороннем порядке в любое время. Продавец вправе это сделать в любое время до окончания срока его действия, предупредив об этом страховую компанию за 30 дней.

При этом страховая компания не предупреждает нового владельца о прекращении действия полиса в результате расторжения договора предыдущим владельцем. Лишь передает указанную информацию в базу МТСБУ. Как следствие, будучи не проинформированным, покупатель будет управлять автомобилем с “бумажкой”, которая не является действительной.

Как правило, такие ситуации происходят, когда после продажи автомобиля возникает конфликт между продавцом и покупателем из-за каких-то скрытых дефектах в автомобиле. Бывают конфликты и из-за нарушения условий расчетов. После таких конфликтов часто предыдущий владелец может прекратить действие полиса и вернуть средства, не сообщая об этом новому владельцу автомобиля.

Какие же проблемы может получить новый владелец. В случае ДТП страховая компания не вернет деньги за повреждения автомобилей. Или в случае остановки автомобиля полицией новый владелец автомобиля получит штраф.

Одним из вариантов контроля за силой такого страхового полиса является проверка срока его действия в базе данных МТСБУ. Однако такой способ вряд ли является рациональным, поскольку проверять нужно систематически в день запланированной поездки.

Поэтому передача продавцом покупателю вместе с автомобилем страхового полиса не дает покупателю гарантий, что такой полис останется в силе в течение всего срока. Как следствие, новый владелец автомобиля несет риск остаться незастрахованным при ДТП или получить штраф полиции при первой же остановке.

Таким образом, новый владелец автомобиля может быть уверен в том, что его автомобиль застрахован только в случае, если страховой полис будет оформлен именно на него.