Церемония объявления победителя состоялась на открытии возрожденного Женевского автошоу.

Электрический Renault Scenic E-Tech был признан "Автомобилем года 2024". Результаты были объявлены на церемонии Женевского международного автосалона (Швейцария) в понедельник, 26 февраля.

После первого тура голосования в ноябре прошлого года Scenic был выбран одним из семи финалистов: BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR и Volvo EX30.

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Победителя трофея выбирало жюри из 58 автомобильных журналистов из 22 стран. Scenic занял первое место с 329 баллами, таким образом став седьмым автомобилем Renault, который получил престижный титул "Автомобиль года" после Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic. (1997), Megane (2003) и Clio (2006).

"Победа в престижной награде "Автомобиль года" является большой гордостью для всех в Renault Group и бренда Renault. Это признание демонстрирует, что мы сделали правильный выбор: рекордный запас хода, щедрая и привлекательная вместимость, и все это с тщательным экологическим следом! Если к этому добавить удовольствие от вождения и оборудование "voiture à vivre", например новый панорамный люк Solarbay или систему OpenR Link последнего поколения с интегрированными системами Google, Scenic имеет все необходимые функции, чтобы укрепить свои позиции на европейском рынке электромобилей", – говорит Фабрис Камболиве, генеральный директор Renault Brand.

Полностью электрический автомобиль, разработан на средней платформе AmpR (ранее CMF-EV), Scenic E-Tech Electric предназначен для работающих людей, которым нужна универсальность. Маневренный, легкий (1890 кг) и компактный (4,47 м длиной), Scenic в своей стихии на городских дорогах. Для долгих путешествий Scenic может похвастаться запасом хода до 625 км (WLTP), комфортом, просторным салоном и технологичным удовольствием от вождения.

Начальная цена на Scenic E-Tech Electric составляет менее 40 000 евро с доступом к государственным субсидиям в странах, где действуют схемы стимулирования. Заказы уже открыты, и первые автомобили поступят в сеть Renault совсем скоро.