Вступают в силу штрафные санкции за несоблюдение таможенных режимов временного ввоза и транзита

8 февраля истек срок действия Законов Украины от 15.04.2022 №1402-IX и 1403-IX, предусматривавших временное упрощение таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.

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С 9 февраля транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита, которые до сих пор не были заявлены к таможенному оформлению или не были вывезены за пределы таможенной территории Украины будут считаться находящимися в Украине с нарушением таможенного законодательства А это предусматривает привлечение лиц, совершивших такое нарушение, к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом Украины.

Так какие же штрафные санкции ждут нарушителей в соответствии с Таможенным кодексом Украины за несоблюдение режимов временного ввоза и транзита?

Часть 4 статьи 469 Таможенного кодекса Украины: передача ТС во владение, пользование или распоряжение лицу, непосредственно не ввозившему это ТС (за исключением случаев, когда в ТС находилось лицо, которое ввозило это ТС), а также использование ТС для целей предпринимательской деятельности и /или получение дохода в Украине: штраф – 34 000 грн.

Статья 481 Таможенного кодекса Украины: нарушение сроков временного ввоза

не более чем на 3 дня – предупреждение или штраф 850 грн.;

от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение (по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток) и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года – 5 100 грн.;

от 10 до 20 суток – штраф 17 000 грн.;

от 20 до 30 суток – штраф 85 000 грн.;

более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн. или конфискация



Статья 470 Таможенного кодекса Украины: нарушение сроков транзита

не более чемна сутки – предупреждение или штраф 170 грн;

от суток до 10 суток – штраф 3400 грн.;

от 10 до 20 суток – штраф 8500 грн.;

от 20 до 30 суток, выдача без разрешения – 85 000 грн.;

более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 000 грн. или конфискация

Также, в порядке взаимодействия, определенном Таможенным кодексом Украины, таможенные органы в автоматическом режиме обязаны будут передавать органам Национальной полиции информацию о:

транспортных средств личного пользования с указанием сроков их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита и с указанием сведений лиц, которые временно ввезли такие транспортные средства или поместили их в таможенный режим транзита;

такие транспортные средства или поместили их в таможенный режим транзита; транспортных средств личного пользования, в отношении которых нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины, а именно нарушены сроки их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, с указанием сведений о лицах, которые временно ввезли эти транспортные средства или поместили их в таможенный режим транзита.



Следует отметить, что Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрено составление органами Национальной полиции протокола об административном правонарушении в отношении водителя в случае управления им ТС, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины (нарушены сроки ввоза; ТС используется в коммерческих целях; ТС передано во владение , пользование или распоряжение другому лицу).