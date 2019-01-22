Еще в 2018 году было объявлено, что французский концерн Peugeot/Citroën приобрел немецкую марку Opel. Поэтому не удивительно, что усилия по производству новых моделей объединили.

И теперь немцы анонсировали появление нового микроавтобуса под названием Zafira Life. Фактически – это двойник модели Citroen Spacetourer, только с опелевской решеткой радиатора и логотипами.

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Его будут предлагать в коротком, среднем и длиннобазном исполнении с пятью, шестью и семью креслами.



Новый микроавтобус Zafira Life

При этом новый вен собирают не во Франции, а на заводе в Великобритании, где будут выпускать и копию для местного рынка под брендом Vauxhall.



Салон микроавтобуса Zafira Life

О Harley-Davidson, который раскрыл характеристики своего первого электрического мотоцикла – смотрите в программе.

Напомним, что бренд Opel официально вернулся в Украину.