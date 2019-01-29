Новые диапазоны определения размера ставки сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации автомобиля.

Один из важных вопросов, который интересует автомобилистов, которые обдумывают покупку авто, – это размер сбора за первую регистрацию автомобиля, который необходимо уплатить перед тем, как получить новые номерные знаки на свой “свежепригнанный” автомобиль, или же на “легализованную” легковушку, которая раньше ездила по Украине на еврономерах.

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Этот сбор взимается и при регистрации новых авто. Также в законодательстве присутствует требование платить сбор в ПФ всем юридическим лицам при продаже легковых автомобилей. Размер сбора зависит от стоимости автомобиля и составляет от 3 до 5 процентов.

Диапазоны стоимости “привязаны” к размеру прожиточного минимума для трудоспособных граждан, установленного на 1 января текущего года. То есть, в случае изменения РПМ до 1 января 2020 г., диапазоны для определения размера сбора в течение года меняться не будут. Освобождение от уплаты этого сбора предусмотрены только в случае обеспечения автомобилями лиц с инвалидностью, а также в случае наследования легкового авто в соответствии с законом.

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