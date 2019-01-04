Що змінилося в Податковому кодексі щодо транспортного податку на розкішні автомобілі.

Серед усіх відомих автомобілістам податків, в Україні є ще й транспортний. Усі деталі про нього містяться у статті 267 ПКУ. Його розмір становить 25 000 гривень на рік, справляється він за володіння певними категоріями легкових автомобілів.

Читайте также: "Пільгові" авто дозволили продавати

Якщо авто має вік не більше 5-ти років від року випуску (включно), а його середньоринкова вартість перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, власнику такого легковика доведеться платити 25 тисяч гривень за те, що такий автомобіль у нього є.

Оскільки з 1.01.2019 встановлено новий розмір "мінімалки" (4173 грн), змінився і прохідний поріг для "елітних" автомобілів: тепер його розмір становить 1 564 875 гривень (або близько 55 888 доларів США). Дізнатися, чи ваша машина є в офіційному списку тих, що підпадають під оподаткування, можна на сторінці Мінекономрозвитку.