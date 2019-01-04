Что изменилось в Налоговом кодексе относительно транспортного налога на «роскошные» автомобили.

Среди всех известных автомобилистам налогов, в Украине есть еще и транспортный. Все детали о нем содержатся в статье 267 НКУ. Его размер составляет 25 000 гривен в год, справляется он за владение определенными категориями легковых автомобилей.

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Если авто имеет возраст не более 5-ти лет от года выпуска (включительно), а его среднерыночная стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года, владельцу такой легковушки придется платить 25 тысяч гривен за то, что такой автомобиль у него есть.

Поскольку с 1.01.2019 установлен новый размер “минималки” (4173 грн), изменился и проходной порог для “элитных” автомобилей: теперь его размер составляет 1 564 875 гривен (или около 55 888 долларов США). Узнать, точно ли ваша машина есть в официальном списке тех, что подпадают под налогообложение, можно на странице Минэкономразвития.