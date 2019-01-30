Продолжительная волна тепла в Австралии в январе 2019 года не только установила новые температурные рекорды (+ 50°C) для Австралии, миновав безопасный для жизни уровень, но и вывела из строя значительную часть транспортной инфраструктуры страны.

При + 50°C асфальтовое покрытие плавится и движение транспорта по нему становится опасным, а автомагистрали разрушаются. В частности, асфальт расплавился на автомагистрали Хюм, которая соединяет Сидней и Мельбурн.

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