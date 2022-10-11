За первое полугодие текущего года мировые продажи электрифицированных автомобилей увеличились в полтора раза.

По итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 миллионов электромобилей и гибридов, что на 62% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает портал EV volumes.

Читайте также: Xiaomi тестирует 140 автономных электромобилей

Драйвером такого роста остается Китай, где спрос увеличился на 113%. В США и Канаде было реализовано на 49 процентов таких авто больше, чем за половину 2021 года. В то же время в Европе рост составил лишь 9%.

По прогнозам экспертов ожидается, что в 2022 году будет реализовано 10,6 миллиона электрифицированных автомобилей по всему миру, или в полтора раза больше, чем в 2021 году. Число BEV составит 8 млн. шт., а PHEV – 2,6 млн. шт.