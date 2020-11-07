Пусковое устройство – совсем необязательный элемент в гараже современного автомобилиста. Но и лишним он тоже не будет, особенно если машина давно уже не новая, аккумулятор подсажен, а погода – холодная.

Пусковое устройство помогает заводить двигатель, когда имеет место какая-то внештатная ситуация – сел аккумулятор машины, двигатель имеет какую-то проблему, ударил врасплох сильный мороз…

Фабричное зарядно-пусковое устройство большой мощности стоит немалых денег, но используется нечасто

Главное отличие пускового устройства от зарядного – в несравненно большей мощности. Причем это отличие принципиальное, и об этом хорошо знают те автомобилисты, которые пробовали когда-то запустить двигатель с помощью обычной “зарядки” – то есть при подключенном к АКБ зарядном устройстве.

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Фабричное пусковое устройство стоит немало – не меньше 2,5 тыс. грн, а такое, которому можно безоговорочно доверить старт многолитрового двигателя внедорожника – ближе к 4 тыс. грн. Между тем, если все делать своими руками, пусковое устройство обойдется в несколько раз дешевле – даже если придется оплатить консультацию профессионального электрика, который проинспектирует результат вашего технического творчества.

Схема пускового устройства может быть как элементарной, так и усложненной – например, с автоматическим подключением (третий рисунок)

Привлечь к процессу специалиста мы настоятельно советуем, поскольку электричество может быть опасным – это во-первых. А во-вторых – некоторые компоненты (особенно трансформатор) стоят довольно дорого, и вывести его из строя из-за собственной конструкторской ошибки очень нежелательно.

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Итак, чтобы сделать пусковое устройство для автомобиля своими руками, надо соблюсти несколько условий.

Определитесь с параметрами. Главное – ток, который может отдать устройство на стартер. Если у вас авто с небольшим бензиновым двигателем объемом порядка 1,5 л, этот параметр желателен на уровне 150 – 200 ампер. В принципе, сгодится и 100 ампер, но тогда пусковому устройству будет помогать аккумулятор машины. Соответственно, больший литраж двигателя (тем более дизеля!) требует большего тока от пускового устройства: 250 – 400 ампер. От этой цифры зависит и мощность трансформатора, и параметры диодов выпрямителя.

Подберите схему – либо самую простую, либо с некоторым дополнительным функционалом (зарядка АКБ, сварка металла, защита от нарушения полярности, перегрева, автоматическое подключение/отключение и т.п).

Приобретите стартовые провода соответствующего сечения, из расчета 1 мм 2 медного провода на каждые 10 ампер тока + 15% сечения в качестве страховочного запаса. Зажимы-крокодилы должны быть максимально тугими, в них также важна площадь поверхности, которая будет прилегать к клеммам вашей АКБ. Подробности обычно можно выяснить в магазине, где вы будете покупать эти компоненты.

Поскольку в схеме есть тяжелые компоненты, позаботьтесь о прочности каркаса, на который они будут крепиться. Если при переноске устройства что-то внутри сорвется с места, может произойти замыкание проводов, последствия которого обычно невеселые.

Поймите, что пусковое устройство из-за высокого тока на выходе – прибор с точки зрения безопасности довольно серьезный, поэтому очень важно обеспечивать надежную изоляцию всех соединений. Да, при напряжении на “крокодилах” 12-14 вольт опасности для человека такой ток не представляет, но перегрев проводов с возгоранием изоляции вполне возможен. Корпус должен быть устойчивым к нагреву.

Прочность корпуса в случае с мощным пусковым устройством для автомобиля имеет значение

Рекомендация Авто24

Вообще, в условиях теперешних украинских зим пусковое устройство может быть нужно лишь в каких-то особых ситуациях. Потому что даже подержанный, но более-менее исправный автомобиль должен заводиться при морозе хотя бы – 15о – 20о С, а у нас такие холода теперь – редкий случай. Другое дело, если у вас случайно есть мощный трансформатор, и вы собираетесь сделать из него более востребованный девайс – зарядное устройство. Тогда уже есть смысл принять дополнительные меры и изготовить не просто “зарядку” для АКБ, а таки пусковое устройство с возможностью помощи при старте двигателя.

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