Первое поколение Logan на вторичном рынке неплохо держится в цене. Даже за 10-12-летние автомобили их хозяева желают получить не меньше трех тысяч долларов. В чем же секрет высокой остаточной стоимости?

Появление Logan, который изначально продавался в Украине под маркой Dacia, произвело на рынке настоящий фурор. Качественная альтернатива Lanos пользовалась огромным спросом. Покупателей новых авто тогда смущал лишь вопрос антикоррозийной обработки. Катафорез вместо оцинковки был нехарактерен для французских авто.

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Logan ржавеет гораздо быстрее других французских авто

Как оказалось позже, опасения покупателей были не напрасны. Сейчас многие Логаны страдают от рыжей болезни. Филенки дверей, нижняя часть крышки багажника, кромки капота колесные арки и пороги… Все это ржавеет и десятилетний бюджетник уже выглядит как 20-30-летний автомобиль. Впрочем, случаев сквозной коррозии пока не много и если хозяин авто вовремя обращается в кузовную мастерскую – проблем удается избежать.

Моторы Рено Логан

Официально на наш рынок поставляли два очень похожих между собой бензиновых двигателя объемом 1,4 и 1,6 л. Младший считается более удачным и более экономичным. Старший обладает большим крутящим моментом и прекрасно тянет практически с холостых оборотов – ездить на нем приятнее. При надлежащем обслуживании ресурс обоих двигателей огромный. 400-700 тыс. км без “капиталки” – нормальное явление для выносливых французских моторов.

Моторы Renault обладают огромным ресурсом

Характерные болячки – ненадежное крепление дроссельной заслонки, из-за которого Logan может самопроизвольно “газовать”. Для механиков, которые занимаются автомобилями марки Renault, это известная проблема. Ее устранение занимает 15-20 минут и обходится в несколько десятков долларов.

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Заводской регламент обслуживания предусматривал использование низкокачественных свечей зажигания, менять которые нужно было каждые 15 тыс. км пробега. Несоблюдение этой рекомендации иногда вело к выходу из строя высоковольтных проводов или катушки зажигания.

Если стартер крутит, а двигатель не запускается – скорее всего, нет сигнала от датчика коленвала.

Также изредка возникали проблемы с датчиком положения коленвала, в результате чего Logan отказывался заводиться. В подавляющем большинстве случаев замена датчика не требовалась. Достаточно было подогнуть контакты на разъеме датчика.

Регламент обслуживания предусматривал регулировку клапанов при каждой замене ремня ГРМ (раз в 60 тыс. км пробега). Но, как показала практика, регулировка клапанов нужна лишь при пробеге более 200 тыс. км. А вот насос системы охлаждения, который приводится ремнем ГРМ, требовал замены каждые 120 тыс. км.

Так выглядит сеточка бензонасоса после использования некачественного топлива

Падение мощности двигателя чаще всего было вызвано проблемами с топливным насосом, мелкая сеточка которого забивалась мусором из некачественного топлива, либо выходом из строя катализатора, удаление которого не требовало никаких перепрошивок и обходилось 30-60 долларов.

Трансмиссия Рено Логан

Нормальный ресурс сцепления – 100-150 тыс. км. Бюджет его замены – 150-200 долларов. Механическая коробка передач практически никогда не доставляет неприятностей. Лишь изредка встречались проблемы с шестернями пятой передачи. Но они были спровоцированы понижением уровня масла.

Для замены сальник-пыльника нужен специнструмент. Эту операцию лучше делать на специализированном сервисе.

Течь масла из механической коробки иногда случалась. В подавляющем большинстве случаев виноват в ней был сальник-пыльник. Бюджет его замены – 60-100 долларов. Также повальным явлением было запотевание сальника кулисы, но течь он давал крайне редко.

Подвеска Dacia/Renault Logan

Передняя подвеска Дачи Логан отличалась феноменальной надежностью. Шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлетблоки передних рычагов, все эти детали способны выхаживать в непростых украинских условиях по 100-150 тыс. Примерно таким же ресурсом обладают передние и задние амортизаторы. Пружины, если автомобиль не перегружался, ходят больше 300 тыс. Стоимость пары передних неоригинальных амортизаторов – 100-150 долларов.

Электрооборудование Дачии Логан

Самой распространенной электрической проблемой Logan можно назвать частый выход из строя звукового сигнала. Клаксон расположен слишком низко и при штурме глубоких луж его просто заливает водой. Опытные мастера переставляют его повыше и проблема исчезает.

Опытные электрики легко справляются с проблемой подгорающих контактов в разъеме задних фонарей

Также довольно часто окисляются разъемы в задних фонарях. В результате, при нажатии педали тормоза могут загораться сигналы поворота или заднего хода. Решается эта проблема либо заменой плат задних фонарей (20-30 долларов за не оригинал) либо перепайкой контактных разъемов.

Рекомендация “Авто24”

Logan, как и любой другой автомобиль, обладает недостатками и самый существенный из них – склонный к коррозии кузов. Если это вопрос решен с помощью антикоррозийной обработки, все остальные проблемы можно считать малозначительными. Ведь возникают они нечасто и бюджет на их погашение вовсе не разорительный.

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