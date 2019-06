Как стало известно, Дуэйн Джонсон на прозвище "Скала" не будет сниматься в девятой части "Форсажа". Правда, другая звезда фильма Вин Дизель заявил, что уже нашел замену актеру и вероятно место одного рестлера займет другой – известный в Америке борец Джон Сина.

Пока точно неизвестно за кого будет выступать новый герой. Как сказал Вин Дизель, фильмография Сины пока не такая впечатляющая как у Джонсона.

Читайте также: В Британии водителям будут платить за информацию о ямах на дорогах: как это работает

Ранее рестлер участвовал в съемках фильма "Бамблби", а также "Путешествия Доктор Дулиттл".



Рестлер Джон Сина заменит Дуэйн Джонсон

Девятый "Форсаж" снимает режиссер Джастин Ли, который создал третью, четвертую, пятую и шестую часть франшизы. Известно, что девятая часть "Форсажа" выйдет на экраны в апреле 2020 года.

Чем известен Джон Сина?

Джон Сина – это известный американский рестлер, который является 12-кратным чемпионом мира. Он снимался в 79 полнометражных фильмах, а также выпустил реперский альбом "You can not see me".

О том, как восстанавливают суперкары Koenigsegg после каждого краш-теста – смотрите в программе.