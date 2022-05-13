На сегодняшние последняя ставка за лот составляет $29 тысяч. Полученные деньги пойдут на помощь некоммерческим организациям, которые поддерживают украинцев.

72-летний американский актер Ричард Гир доказал всему миру, что готов поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии, не только словами, но и делом. Он выставил на продажу на автоаукционе Bring a Trailer свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года.

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"Автомобиль обработан антрацитовыми жемчугом поверх кашемировой кожи и оснащен 4,0-литровым двигателем V8 в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Оборудование включает складной мягкий вверх с электроприводом, 17-дюймовые легкосплавные диски, регулируемые сиденья с подогревом, автоматический климат-контроль и стереосистему Pioneer с компакт-дисками. Этот XK8 имеет пробег 30 тысяч миль (48,2 тыс. км) и его предлагают без резерва с отправкой дилером с документацией производителя, чистым отчетом Carfax и чистым нью-йоркским титулом на имя владельца", — говорится в описании лота.

Кабриолет окрашен в цвет Anthracite Pearl (PED) и оснащен черным мягким верхом с обогревом заднего стекла. Дополнительные детали экстерьера включают противотуманные фары, омыватели фар, силовую радиоантенну и двойные выхлопные патрубки с полированной отделкой. В отчете Carfax не зарегистрировано ни одного ДТП.

Роскошное авто актер приобрел совершенно новым в сентябре 1999 года. По состоянию на утро, 13 мая, текущая ставка на аукционе за кабриолет составляет $29 тысяч.

Деньги, полученные от продажи транспортного средства, поровну разделят между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine. Это некоммерческие организации, которые помогают людям, пострадавшим от войны в Украине.