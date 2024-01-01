С 1 июля по всей Украине запрещено движение грузовиков при температуре воздуха более +28 градусов

С 1 июля 2024 года для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха больше +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

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Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, которые:

используются во время ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;

перевозят скоропортящиеся грузы;

антисанитарные;

живые грузы;

грузы повышенной опасности;

военные грузы, товары двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны и прочее.

Условия и режимы временных ограничений будут пересматриваться в зависимости, от прогнозируемой и фактической температуры воздуха.

Ограничения по времени будет устанавливаться в зависимости от районирования территории Украины и с учетом действия комендантского часа.