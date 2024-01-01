Грузовики с аккумуляторами через несколько лет возглавят рейтинг продаж

По данным Института исследований систем и инноваций Фраунгофера, электрические грузовики должны стать конкурентоспособными через несколько лет. Они выиграли от "быстрого падения затрат на батареи и топливные элементы". Об этом со ссылкой на экспертов сообщает онлайн-портал. VerkehrsRunschau.de.

В частности, аккумуляторные грузовики, скорее всего, "достигнут технико-экономической конкурентоспособности с современными дизельными грузовиками для большинства применений в обозримом будущем", – сказал автор исследования Штеффен Линк.

Читайте также Повышение тарифа на электроэнергию: сколько будут платить владельцы электромобилей

Конечно, трансформация будет стоить немалых денег. Согласно текущим сведениям, аккумуляторный привод во многих сферах применения является самой дешевой и "перспективной технологией, которая по крайней мере достигает уровня стоимости современных дизельных грузовиков".

Аккумуляторные грузовики уже доступны на рынке в больших количествах даже лучше, чем грузовики на топливных элементах. Исследователи рекомендуют промышленности и политикам быстро наращивать производственные мощности и комплексную сеть зарядных станций, расширять сеть электроэнергии и адаптировать правила.

Читайте также Тяговые батареи электромобилей служат дольше, чем ожидалось: исследование

Учитывая тенденцию стоимости ключевых компонентов, институт ожидает, что "расходы на аккумуляторные системы вскоре упадут ниже 200 евро-кВт-ч и могут упасть до 100 евро-кВт-ч в конце 2040-х годов".

Расходы на системы топливных элементов, вероятно, "упадут – примерно до 150 евро/кВт – в конце 2030-х годов". Но грузовики на топливных элементах могут понадобиться как дополнение для районов, которые трудно электрифицировать, или для специального транспорта. Поэтому поддержка их развития выглядит целесообразной.