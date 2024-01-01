Вантажівки з акумуляторами через кілька років очолять рейтинг продаж

За даними Інституту досліджень систем та інновацій Фраунгофера, електричні вантажівки мають стати конкурентоспроможними через кілька років. Вони виграли від "швидкого падіння витрат на батареї та паливні елементи". Про це з посиланням на експертів повідомляє онлайн-портал. VerkehrsRunschau.de.

Зокрема, акумуляторні вантажівки, швидше за все, "досягнуть техніко-економічної конкурентоспроможності з сучасними дизельними вантажівками для більшості застосувань в осяжному майбутньому", — сказав автор дослідження Штеффен Лінк.

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Звісно, трансформація буде коштувати чималих грошей. Відповідно до поточних відомостей, акумуляторний привід у багатьох сферах застосування є найдешевшою та "найперспективнішою технологією, яка принаймні досягає рівня вартості сучасних дизельних вантажівок".

Акумуляторні вантажівки вже доступні на ринку у великих кількостях навіть краще, ніж вантажівки на паливних елементах. Дослідники рекомендують промисловості та політикам швидко нарощувати виробничі потужності та комплексну мережу зарядних станцій, розширювати мережу електроенергії та адаптувати правила.

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Враховуючи тенденцію вартості ключових компонентів, інститут очікує, що "витрати на акумуляторні системи незабаром впадуть нижче 200 євро-кВт-год і можуть впасти до 100 євро-кВт-год наприкінці 2040-х років".

Витрати на системи паливних елементів, ймовірно, "впадуть – приблизно до 150 євро/кВт – наприкінці 2030-х років". Але вантажівки на паливних елементах можуть знадобитися як доповнення для районів, які важко електрифікувати, або для спеціального транспорту. Тому підтримка їх розвитку виглядає доцільною.