Підвищення тарифу на електроенергію: скільки платитимуть власники електромобілів

Кабінет міністрів України з 1 червня 2024 року встановив для індивідуальних та колективних побутових споживачів ціну електроенергії на рівні 4,32 грн/кВт*год (було – 2,64 грн).

Таким чином, власники електромобілів, які заряджають їх вдома за “домашнім” тарифом, будуть платити більше.

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Втім, є і гарна новина: "двозонний" тариф на електроенергію залишається. До подорожчання нічний тариф (з 23:00 до 7:00 ранку) обходився у 1,32 грн замість 2,64 за 1 кВт*год. У другому півріччі 2024 року нічний тариф на світло становитиме 2,16 грн замість "денних" 4,32 грн за кВт*год.

Публічні зарядки встановлюють тарифи залежно від багатьох чинників. Це швидкість їх віддачі, місцезнаходження, сума поповнення, маркетингова активність оператора та навіть конкуренція навколо. Наприклад, ті з них, які видають “повільний” струм, коштували менше (близько 11-12 грн за кВт*год). Натомість “швидкі” коштували 14-16 грн за кВт*год.

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Після підвищенні вартості електроенергії оператори зарядних станцій теж відкорегували свій тариф. В середньому подорожчання відбулось на 2 грн за кожен кВт*год. Таким чином, на “повільних” станціях кіловат коштує 13-14 грн, на “швидких” – 16-18 грн за кВт*год.

Вартість повної зарядки деяких популярних електромобілів:

Автомобіль Ємність, кВт*год За нічним тарифом За денним тарифом На швидкісній зарядці BYD Song 87 188 376 1566 Honda M-NV 59 127 255 1062 Nissan Leaf I 24 52 104 432 Tesla Model 3 75 162 324 1350 Volkswagen ID.4 83 179 359 1494

А щодо відключень електроенергії, то новий тариф на цей процес не вплинув. Тому власники електромобілів, які заряджали їх вночі, при вимкненні “світла” серед ночі можуть побачити незаряджене авто. А якщо власник приїхав на публічну зарядку і під час поповнення батареї зникла електрика, на деяких станціях процес може відновитися.