Повышение тарифа на электроэнергию: сколько будут платить владельцы электромобилей

Кабинет министров Украины с 1 июня 2024 года установил для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей цену электроэнергии на уровне 4,32 грн/кВт*ч (было – 2,64 грн).

Таким образом, владельцы электромобилей, которые заряжают их дома по “домашнему” тарифу, будут платить больше.

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Впрочем, есть и хорошая новость: "двухзонный" тариф на электроэнергию остается. До подорожания ночной тариф (с 23:00 до 7:00 утра) обходился в 1,32 грн вместо 2,64 за 1 кВт*ч. Во втором полугодии 2024 года ночной тариф на свет составит 2,16 грн вместо "дневных" 4,32 грн за кВт*ч.

Публичные зарядки устанавливают тарифы в зависимости от многих факторов. Это скорость их отдачи, местонахождение, сумма пополнения, маркетинговая активность оператора и даже конкуренция вокруг. Например, те из них, которые выдают “медленный” ток, стоили меньше (около 9-10 грн за кВт*ч). Зато “быстрые” стоили 14-16 грн за кВт*ч.

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После повышения стоимости электроэнергии операторы зарядных станций тоже откорректировали свой тариф. В среднем подорожание произошло на 2 грн за каждый кВт*ч. Таким образом, на “медленных” станциях киловатт стоит 11-12 грн, на “быстрых” – 16-18 грн за кВт*ч.

Стоимость полной зарядки некоторых популярных электромобилей:

Автомобиль Емкость, кВт*ч По ночному тарифу По дневному тарифу На скоростной зарядке BYD Song 87 188 376 1566 Honda M-NV 59 127 255 1062 Nissan Leaf I 24 52 104 432 Tesla Model 3 75 162 324 1350 Volkswagen ID.4 83 179 359 1494

А что касается отключений электроэнергии, то новый тариф на этот процесс не повлиял. Поэтому владельцы электромобилей, которые заряжали их ночью, при отключении “света” среди ночи могут увидеть незаряженную машину. А если владелец приехал на публичную зарядку и во время пополнения батареи “пропало” электричество, на некоторых станциях процесс может возобновиться.