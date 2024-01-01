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Комитет Верховной Рады поддержал увеличение налогов на топливо: бензин подорожает до 63 гривен за литр

Депутаты профильного комитета поддержали увеличение акцизного налога на топливо. Налоговая нагрузка будет на уровне стран Европейского Союза, а стоимость бензина вырастет до 63 гривен за литр.
Депутаты поддержали увеличение налогов на топливо: бензин вырастет в цене до 63 гривен за литр - Auto24

Депутаты поддержали увеличение налогов на топливо

Евгений Гудущан
logo31 мая, 20:20
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Комитет поддержал законопроект № 11256 об увеличении акцизов на автомобильное топливо. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"Очень интересная ситуация с акцизом на газ. Минфин не знает как так произошло, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там прямо значительное повышение", - пишет нардеп.

"В ходе поиска документов - оказалось, что увеличение на газ предложила "УкрНафта" .... А точнее Ростислав Шурма. Вместо акциза по детективу 70 евро он будет 277 евро", сообщает нардеп Ярослав Железняк.

#Топливо #Новости #Законодательство

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