Комітет Верховної Ради підтримав збільшення податків на пальне: бензин подорожчає до 63 гривень за літр

Комітет підтримав законопроект № 11256 про збільшення акцизів на автомобільне пальне. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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«Дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає, як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там прямо значне підвищення», - пише нардеп.

«В ході пошуку документів - виявилось, що збільшення на газ запропонувала «УкрНафта»…. А точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі 70 євро він буде 277 євро», повідомляє нардеп Ярослав Железняк.