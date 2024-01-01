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Комітет Верховної Ради підтримав збільшення податків на пальне: бензин подорожчає до 63 гривень за літр

Депутати профільного комітету підтримали збільшення акцизного податку на пальне. Податкове навантаження буде на рівні країн Європейського Союзу, а вартість бензину зросте до 63 гривень за літр.
Депутати підтримали збільшення податків на пальне: бензин зросте в ціні до 63 гривень за літр - Auto24

Депутати підтримали збільшення податків на пальне

Євген Гудущан
logo31 травня, 20:20
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Комітет підтримав законопроект № 11256 про збільшення акцизів на автомобільне пальне. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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«Дуже цікава ситуація з акцизом на газ. Мінфін не знає, як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там прямо значне підвищення», - пише нардеп.

«В ході пошуку документів - виявилось, що збільшення на газ запропонувала «УкрНафта»…. А точніше Ростислав Шурма. Замість акцизу по детективі 70 євро він буде 277 євро», повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

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