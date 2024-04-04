Підвищення податкового навантаження цілком очікувано призведе до зростання цін на пальне. Разом з цим зростуть ціни на усі інші товари та послуги.

Підвищення акцизів на пальне, яке планується урядом, призведе до збільшення собівартості бензинів і ДП на 7,4-9,7 грн/л поглибить дисбаланс у споживанні пального, а також збільшить імпортозалежність країни від зовнішнього постачання. Таку думку висловили експерти Нафтогазової асоціації України (НАУ).

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Зокрема на переконання президента профільного об’єднання Ярослава Старовойтенка, у разі анонсованого підвищення акцизів значне навантаження ляже на споживачів бензину і дизелю, тоді як покупці скрапленого газу будуть обтяжені податком меншою мірою.

«Ми очікуємо, що така тарифна політика спричинить значне «перетікання» споживачів з бензину на скраплений газ. Така зміна споживчої поведінки загрожує ще більшим викривленням балансу споживання палива, посиленням залежності від імпорту потенційного російського ресурсу, який наразі домінує на європейському ринку СВГ», — заявив Старовойтенко.

Окрім цього, в НАУ вважають, що ухвалення закону у запропонованій редакції може мати довгострокові негативні наслідки для енергетичної безпеки України. Йдеться про таке:

бюджет не отримає додаткові надходження у запланованому обсязі, а навпаки, може втратити через значне перетікання споживачів із бензинів у скраплений газ;

паливний ринок країни ще більше залежатиме від імпортного газу (на цю мить 75%);

від такої диспропорції страждатиме внутрішня нафтопереробка, яка не може задовольнити попит на дизпальне через те, що критично падає попит на бензини;

інфраструктура зберігання на українському ринку не готова до таких обсягів споживання скрапленого газу. Ринок уже працює фактично «з коліс», що провокує часті непрогнозовані дефіцити.

Раніше директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн висловив думку, що урядовий законопроєкт не враховує особливостей споживання і “несправедливий” стосовно споживачів пального.

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Нагадаємо, у березі Кабінет міністрів підтримав законопроект, яким пропонується збільшення акцизного податку на пальне. Згідно з ним ставки акцизу на бензин і дизельне пальне зростатимуть починаючи вже з 1 липня 2024 року та будуть збільшені до €359/1 000 л для бензину і €330/1000 л для дизельного пального. При цьому акцизи на скраплений газ зростуть до € 70/1 000 л.