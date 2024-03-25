Влада знову збільшує податки на пальне, а це призводить до чергового заростання цін.

Кабмін вже схвалив законопроект, яким підвищуються акцизи на пальне. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк на своєму телеграм-каналі.

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«Це законопроект, після цього він ще має пройти парламент», — написав Желєзняк. Згідно з графіком послідовного підвищення ставок, який опублікував нардеп, на бензини ставки акцизу до 2028 року поступово зростатимуть до європейського рівня.

Спеціалісти з телеграм-каналу «Пальне Україна» прорахували зміну ціни, враховуючи лише фактор підняття акцизу. Курс долара за НБУ при прорахунку зафіксували на рівні 42,47 грн.

Зміна ціни на пальне за перше півріччя поточного року:

Бензин +1,48 грн/л

ДП +1,94 грн/л

ГАЗ +0,18 грн/л

Таке підняття буде відбуватись з кожним веденням нової ставки.

За підрахунками експертів до 2028 року пальне дорожчає на: