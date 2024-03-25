Власти снова увеличивают налоги на топливо, а это приводит к очередному возрастанию цен.

Кабмин уже одобрил законопроект, которым повышаются акцизы на топливо. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своем телеграмм-канале.

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"Это законопроект, после этого он еще должен пройти парламент", - написал Железняк. Согласно графику последовательного повышения ставок, который опубликовал нардеп, на бензины ставки акциза до 2028 года постепенно будут расти до европейского уровня.

Специалисты из телеграмм-канала "Топливо Украина" просчитали изменение цены, учитывая только фактор поднятия акциза. Курс доллара по НБУ при просчете зафиксировали на уровне 42,47 грн.

Изменение цены на топливо за первое полугодие текущего года:

Бензин +1,48 грн/л

ДТ +1,94 грн/л

ГАЗ +0,18 грн/л

Такое повышение будет происходить с каждым ведением новой ставки.

По подсчетам экспертов до 2028 года топливо дорожает на: