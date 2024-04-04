Повышение налоговой нагрузки вполне ожидаемо приведет к росту цен на горючее. Вместе с этим вырастут цены на все другие товары и услуги.

Повышение акцизов на топливо, которое планируется правительством, приведет к увеличению себестоимости бензинов и ДТ на 7,4-9,7 грн/л углубит дисбаланс в потреблении горючего, а также увеличит импортозависимость страны от внешних поставок. Такое мнение высказали эксперты Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).

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В частности по убеждению президента профильного объединения Ярослава Старовойтенко, в случае анонсированного повышения акцизов значительная нагрузка ляжет на потребителей бензина и дизеля, тогда как покупатели сжиженного газа будут обременены налогом в меньшей степени.

"Мы ожидаем, что такая тарифная политика повлечет значительное "перетекание" потребителей с бензина на сжиженный газ. Такое изменение потребительского поведения грозит еще большим искажением баланса потребления топлива, усилением зависимости от импорта потенциального российского ресурса, который сейчас доминирует на европейском рынке СУГ", - заявил Старовойтенко.

Кроме этого, в НАУ считают, что принятие закона в предложенной редакции может иметь долгосрочные негативные последствия для энергетической безопасности Украины. Речь идет о следующем:

бюджет не получит дополнительные поступления в запланированном объеме, а наоборот, может потерять из-за значительного перетока потребителей с бензинов в сжиженный газ;

топливный рынок страны еще больше будет зависеть от импортного газа (на данный момент 75%);

от такой диспропорции будет страдать внутренняя нефтепереработка, которая не может удовлетворить спрос на дизтопливо из-за того, что критически падает спрос на бензины;

инфраструктура хранения на украинском рынке не готова к таким объемам потребления сжиженного газа. Рынок уже работает фактически "с колес", что провоцирует частые непрогнозируемые дефициты.

Ранее директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн высказал мнение, что правительственный законопроект не учитывает особенностей потребления и "несправедлив" по отношению к потребителям топлива.

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Напомним, в берегу Кабинет министров поддержал законопроект, которым предлагается увеличение акцизного налога на топливо. Согласно ему ставки акциза на бензин и дизельное топливо будут расти начиная уже с 1 июля 2024 года и будут увеличены до €359/1 000 л для бензина и €330/1000 л для дизельного топлива. При этом акцизы на сжиженный газ вырастут до €70/1 000 л.