Тягові батареї електромобілів служать довше, ніж очікувалося: дослідження

Вивченням охоплено понад 20 000 електромобілів. Цю та іншу статистику наводить Recurrent Auto. Найбільш "невтішні" висновки дісталися старим моделям, випущеним до 2015 року. Там показник заміни акумуляторів досяг 13%. А ось новіші випуски тримаються краще. Вони мають поліпшений ресурс довговічності, чому сприяв ряд чинників.

По-перше, розвиток технологій зумовив розробку більш вдосконалених хімічних складів та ефективних систем терморегулювання, що підвищують стійкість і швидкість заряджання батарей. По-друге, потенціал потужності місткості акумуляторів підскочив більш ніж удвічі. Такий стрибок особливо відчувається в останні роки.

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Є й третій фактор: усі перераховані вище постулати розвитку сприяють довшому терміну служби сучасних електромобілів. Така тенденція не тільки збережеться надалі, але й сприятиме динамічному удосконаленню твердотілих батарей. Це ще більше підвищить надійність, ефективність і, головне, безпечну експлуатацію акумуляторів та автомобілів загалом.

Вартість нинішніх літій-іонних акумуляторів хоча й подешевшала за останні 10 років, але все-таки висока, сягає 30-50% від цінника електромобіля. Час від часу виробники відкликають батареї, удосконалюючи цей продукт осучасненими накопичувачами енергії.

Відкликання батарей у моду не увійшло

За останні роки відбулося два великих відкликання акумуляторів. Обидва пов’язані з недоліками блоку акумуляторів у Chevrolet Bolt EV і EUV та Hyundai Kona Electric. За всі роки, за винятком великих відкликань, лише 2,5% батарей було замінено. Причому для автомобілів випуску до 2015 року рівень заміни становить 13%, а від 2016 року і новіших – менш як 1%.

Джерело: recurrentauto.com

Однак нині більшість замін проводиться за гарантією і це зростання виглядає проблемним. Наприклад, нові електромобілі Hummer і Rivian замінювали більше, ніж у середньому, але їх покривав виробник. Подібним чином Chevy Bolt і Hyundai Kona проводили масштабні кампанії заміни через виробничі дефекти в перші модельні роки.

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Експерти вивели конкретну статистику обсягів невідкликаних замін акумуляторів. Практично третина батарей в автомобілях 2011 року випуску втратила свій потенціал і була замінена. Це гарний показник, він на п'ять років перевищив гарантійний термін, наданий більшістю виробників. Удосконалення тягових накопичувачів енергії цей показник має ще більше поліпшити – батареї служитимуть довше і краще триматимуть закачані обсяги.

Однак проблеми все ще супроводжуватимуть власників електромобілів. При купівлі абсолютно нових електрокарів нової марки чи нової моделі існує велика ймовірність для заміни батареї. Це пов’язано з тим, що виробники все ще мають деякі проблеми з електропроводкою або апаратним забезпеченням. Великі бренди не приховують, що не все так добротно відпрацьовано, як в класичних машинах з ДВЗ. Щоправда, тут є одна втішна підказка: на таку заміну повністю поширюється гарантія.

Ресурс батареї прогнозувати поки важко

На питання, як довго прослужить акумулятор електромобіля, експерти чесно зізналися: ми не знаємо. Картати їх за незнання не потрібно: електромобілі існують не так довго, щоб можна було визначити, як швидко вони деградують і як виглядає кінець їхнього життя.

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Поки є можливість озирнутися на ранні моделі електромобілів Nissan LEAF і Tesla Model S, щоб зрозуміти, як вони деградують протягом свого життя. Спостереження показують: батареї електромобілів мають набагато довший термін служби, ніж очікувалося. Дуже мало з них було замінено навіть після закінчення 8-річного гарантійного терміну у 100 000 миль, тобто 160 934 кілометри.

Дивлячись на моделі 2015 року і ранішнього випуску, лише 13% водіїв повідомили про заміну батареї. Непогано. І це свідчить про те, як далеко просунулися технології.

Якщо врахувати нинішні інноваційні впровадження у виробництво тягових батарей, то термін їх служби повинен ще більше зрости. Наскільки – прогнозувати ніхто не береться.

Джерело: recurrentauto.com

Гарантії на акумулятори поки умовні

Ще один спосіб приблизно зрозуміти очікуваний термін служби основних акумуляторів для електромобілів – це подивитися, скільки на них надають гарантії виробники. Стандартна гарантія на акумулятор у США становить 8 років або згадані вище 100 000 миль, тобто 160 934 кілометри.

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Виробник передбачає, який приблизно відсоток оригінальної місткості акумулятора буде гарантовано протягом цього часу. Наприклад, акумулятор Model 3 Standard Range гарантовано залишатиметься на 70% вихідного потенціалу і протягом 100 000 миль або 8 років, залежно від того, що трапиться раніше. Але це не межа, бо батареї Hyundai EV з 2020 року гарантовано зберігають 70% потужності протягом 10 років або 100 000 миль.

Другий термін служби батареї

Не слід завчасно списувати батареї, що вже своє відпрацювали. Особливо у нинішній непростий час. Тягові батареї, які занадто розряджені для використання в автомобілях, все ще можна використовувати для зберігання та виробництва електроенергії для інших цілей, що не потребують такої ж потужної енергії. Скажімо, в домашніх чи офісних умовах. Приклад України вже довів, що накопичувачі для зберігання електроенергії зайвими не бувають.