Японський автоконцерн вже давно займається розробкою електромобілів, тому має неабиякий досвід у цій галузі автоіндустрії. Раніше повідомлялось, що компанія працює над розробкою нового типу акумуляторів з великим запасом ходу, і вже невдовзі ми побачимо їх на нових моделях бренду.

Досить часто з’являються багато новин про те, що автовиробники намагаються покращити свої акумуляторні батареї. Найпоширенішим напрямком серед автогігантів є розробка батарей з твердим електролітом на основі сульфідів (залишкових продуктів нафтопереробки).

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Для розробки та подальшого запровадження таких акумуляторів Toyota об’єдналась з японським нафтогігантом компанією Idemitsu. Однак, швидше за все, такий тип АКБ ми побачимо не скоро. Натомість компанія Toyota заявила, що веде розробку нового типу високоефективних біполярних літій-іонних елементів з нікелевим катодом, і готується представити їх у 2026 році.

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За їхніми словами, на одному заряді такий акумулятор може проїхати до 1100 кілометрів, а заряджати від десяти до 80 відсотків місткості можна за 20 хвилин завдяки на швидкій зарядці.

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Планується, що автомобілі з таким типом батарей з’являться у 2027-2028 році й вироблятимуться невеликими партіями. Крім того, в рамках стратегії Battery 3R компанія Toyota хоче максимально ефективно використовувати батареї від електрокарів протягом усього життєвого циклу, зменшити кількість відходів й збільшити частку перероблених матеріалів.

Також, окрім виробництва автомобілів, Toyota, спільно з Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), розробляє стаціонарний накопичувач енергії місткістю 3 МВт-год, який складається зі старих акумуляторів від гібридних та електричних автомобілів бренду, для накопичення енергії з відновлюваних джерел, перетворюючи постійний струм на змінний. Це дозволить значно довше використовувати акумуляторні батареї виготовлені компанією.