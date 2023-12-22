Японский автоконцерн уже давно занимается разработкой электромобилей, поэтому имеет большой опыт в этой области автоиндустрии. Ранее сообщалось, что компания работает над разработкой нового типа аккумуляторов с большим запасом хода, и похоже уже скоро мы увидим их на новых моделях бренда.

Довольно часто появляются много новостей о том, что автопроизводители пытаются улучшить свои аккумуляторные батареи. Самым распространенным направлением среди автогигантов является разработка батарей с твердым электролитом на основе сульфидов (остаточных продуктов нефтепереработки).

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Для разработки и дальнейшего внедрения таких аккумуляторов Toyota объединилась с японским нефтегигантом компанией Idemitsu. Однако, скорее всего такой тип АКБ мы увидим не скоро. Однако, компания Toyota заявила, что ведет разработку нового типа высокоэффективных биполярных литий-ионных элементов с никелевым катодом, и готовится представить их в 2026 году.

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По их словам, на одном заряде такой аккумулятор может проехать до 1100 километров, а заряжать от десяти до 80 процентов емкости можно за 20 минут благодаря поддержке очень быстрой зарядки.

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Планируется, что автомобили с таким типом батарей появятся в 2027-2028 году и будут производиться небольшими партиями. Кроме того, в рамках стратегии Battery 3R компания Toyota хочет максимально эффективно использовать батареи от электрокаров в течение всего жизненного цикла, уменьшить количество отходов и увеличить долю переработанных материалов.

Также, кроме производства автомобилей, Toyota, совместно с Toyota совместно с Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), разрабатывает стационарный накопитель энергии емкостью 3 МВт-ч, который состоит из старых аккумуляторов от гибридных и электрических автомобилей бренда, для накопления энергии из возобновляемых источников, превращая постоянный ток в переменный. Это позволит значительно дольше использовать аккумуляторные батареи изготовленные компанией.