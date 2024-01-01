Тяговые батареи электромобилей служат дольше, чем ожидалось: исследование

Изучением охвачено более 20 000 электромобилей. Эту и другую статистику приводит Recurrent Auto. Наиболее "неутешительные" выводы достались старым моделям, выпущенным до 2015 года. Там показатель замены аккумуляторов достиг 13%. А вот более новые выпуски держатся прекрасно. Они имеют улучшенный ресурс долговечности, чему способствовал ряд факторов.

Во-первых, развитие технологий обусловило разработку более усовершенствованных химических составов и эффективных систем терморегулирования, повышающих стойкость и скорость зарядки батарей. Во-вторых, потенциал мощности емкости аккумуляторов подскочил более чем вдвое. Такой скачок особенно ощущается в последние годы.

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Есть и третий фактор: все вышеперечисленные постулаты развития способствуют более долгому сроку службы современных электромобилей. Такая тенденция не только сохранится в дальнейшем, но и будет способствовать динамичному усовершенствованию твердотельных батарей. Это еще больше повысит надежность, эффективность и, главное, безопасную эксплуатацию аккумуляторов и автомобилей в целом.

Стоимость нынешних литий-ионных аккумуляторов хотя и подешевела за последние 10 лет, но все-таки высокая, достигает 30-50% от ценника электромобиля. Время от времени производители отзывают батареи, совершенствуя этот продукт осовремененными накопителями энергии.

Отзыв батарей в моду не вошел

За последние годы произошло два крупных отзыва аккумуляторов. Оба связаны с недостатками блока аккумуляторов в Chevrolet Bolt EV и EUV и Hyundai Kona Electric. За все годы, за исключением крупных отзывов, только 2,5% батарей было заменено. Причем для автомобилей выпуска до 2015 года уровень замены составляет 13%, а от 2016 года и более новых – менее 1%.

Источник: recurrentauto.com

Однако сейчас большинство замен производится по гарантии и этот рост выглядит проблемным. Например, новые электромобили Hummer и Rivian заменяли больше, чем в среднем, но их покрывал производитель. Подобным образом Chevy Bolt и Hyundai Kona проводили масштабные кампании замены из-за производственных дефектов в первые модельные годы.

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Эксперты вывели конкретную статистику объемов неотзывных замен аккумуляторов. Практически треть батарей в автомобилях 2011 года выпуска потеряла свой потенциал и была заменена. Это хороший показатель, он на пять лет превысил гарантийный срок, предоставленный большинством производителей. Усовершенствование тяговых накопителей энергии этот показатель должен еще больше улучшить – батареи будут служить дольше и лучше держать закачанные объемы.

Однако проблемы все еще будут сопровождать владельцев электромобилей. При покупке абсолютно новых электрокаров новой марки или новой модели существует большая вероятность для замены батареи. Это связано с тем, что производители все еще имеют некоторые проблемы с электропроводкой или аппаратным обеспечением. Крупные бренды не скрывают, что не все так добротно отработано, как в классических машинах с ДВС. Правда, тут есть одна утешительная подсказка: на такую замену полностью распространяется гарантия.

Ресурс батареи прогнозировать пока трудно

На вопрос, как долго прослужит аккумулятор электромобиля, эксперты честно признались: мы не знаем. Ругать их за незнание не нужно: электромобили существуют не так долго, чтобы можно было определить, как быстро они деградируют и как выглядит конец их жизни.

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Пока есть возможность оглянуться на ранние модели электромобилей Nissan LEAF и Tesla Model S, чтобы понять, как они деградируют в течение своей жизни. Наблюдения показывают: батареи электромобилей имеют гораздо более долгий срок службы, чем ожидалось. Очень мало из них было заменено даже после окончания 8-летнего гарантийного срока в 100 000 миль, то есть 160 934 километра.

Глядя на модели 2015 года и раннего выпуска, только 13% водителей сообщили о замене батареи. Неплохо. И это свидетельствует о том, как далеко продвинулись технологии.

Если учесть нынешние инновационные внедрения в производство тяговых батарей, то срок их службы должен еще больше возрасти. Насколько – прогнозировать никто не берется.

Источник: recurrentauto.com

Гарантии на аккумуляторы пока условные

Еще один способ примерно понять ожидаемый срок службы основных аккумуляторов для электромобилей – это посмотреть, сколько на них предоставляют гарантии производители. Стандартная гарантия на аккумулятор в США составляет 8 лет или упомянутые выше 100 000 миль, то есть 160 934 километра.

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Производитель предусматривает, какой примерно процент оригинальной емкости аккумулятора будет гарантирован в течение этого времени. Например, аккумулятор Model 3 Standard Range гарантированно будет оставаться на 70% исходного потенциала и в течение 100 000 миль или 8 лет, в зависимости от того, что случится раньше. Но это не предел, потому что батареи Hyundai EV с 2020 года гарантированно сохраняют 70% мощности в течение 10 лет или 100 000 миль.

Второй срок службы батареи

Не следует раньше времени списывать уже отработавшие свое батареи. Особенно в нынешнее непростое время. Тяговые батареи, которые слишком разряжены для использования в автомобилях, все еще можно использовать для хранения и производства электроэнергии для других целей, не требующих такой же мощной энергии. Скажем, в домашних или офисных условиях. Пример Украины уже доказал, что накопители для хранения электроэнергии лишними не бывают.