Исследователи Стэнфордского университета обнаружили, что лучший способ продлить срок службы литий-металлической батареи электромобиля - разрядить ее и дать отдохнуть несколько часов.

Исследования и ряд экспериментов доказали, что такой простой способ восстанавливает емкость литий-металлической батареи и повышает ее общую производительность.

"Мы обнаружили, что, оставив батарею в разряженном состоянии, можно восстановить утраченную емкость и увеличить срок службы. Эти усовершенствования можно реализовать, просто перепрограммировав программное обеспечение для управления батареей, без дополнительных затрат или изменений оборудования, материалов или производственного процесса.", - сказал Венбо Чжан, докторант Стэнфордского университета в области материаловедения и инженерии.

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Литий-металлические батареи имеют больший запас хода, однако они быстро теряют свою способность накапливать энергию только после нескольких циклов зарядки и разрядки, в отличие от литий-ионных аккумуляторов.

Основное отличие между ними в том, что литий-ионная батарея состоит из двух электродов – графитового анода и катода из оксида металла лития, разделенных жидким или твердым электролитом, который перемещает ионы лития вперед и назад.

В литий-металлической батарее графитовый анод заменен литиевым металлом с гальваническим покрытием. Это позволяет иметь большую емкость батареи. Литий-металлический анод также весит меньше, чем графитовый анод, что тоже важно для электромобилей.

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Основная проблема литий-металлической батареи в том, что когда аккумулятор разряжается, микроны лития становятся изолированными и больше не могут повторно выполнять свою функцию. Ученые прозвали это явление "SEI-матрица", или "мертвый литий".



Ученые решили посмотреть что случится, если дать батарее отдохнуть во время разрядки. Исследовательская группа сначала считала, что потеря энергии является необратимой, но с помощью замедленной видеомикроскопии они обнаружили, что потерянную емкость можно восстановить, просто оставив разряженную батарею.

Как оказалось, если батарея остается в разряженном состоянии всего час, часть матрицы SEI, растворяется. Во время повторной зарядки, разряженный литий снова соединяется с анодом, поскольку на пути меньше твердой массы.

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Это революционное открытие может изменить мир электромобилей, ведь литий-металлические батареи, которые считались менее эффективными, могут снова стать популярными у автопроизводителей.