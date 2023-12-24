Большинство электромобилей умеют преобразовывать энергию торможения в электрическую энергию, тем самым дополнительно увеличивая уровень заряда батареи. Однако, иногда у водителей возникают вопросы, при каких условиях ее целесообразно использовать. Именно поэтому есть несколько важных аспектов, которые следует учитывать.

Часто можно услышать выражение, что современные электромобили оборудованы электрическим "двигателем", однако такая формулировка не является достаточно точной. Правда заключается в том, что силовые агрегаты современных электрокаров работают не только как двигатель, а еще и как генератор.

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Силовые агрегаты электромобилей используют кинетическую энергию, которую имеет автомобиль во время торможения, и превращает ее в ток, который добавляет небольшой процент заряда к батарее. В этом и заключается ключевое отличие между электродвигателем и ДВС.

У автомобилей с двигателями внутреннего сгорания кинетическая энергия никак не используется. Именно поэтому, электромобили, которые, на первый взгляд, имеют меньшие по размеру тормозные диски, часто тормозят лучше своих конкурентов с ДВС. Исследования показывают, что показатель преимущества электрических авто при торможении над обычными с ДВС составляет около 20-30%.

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В некоторых флагманских электромобилях эффективность рекуперативной зарядки оценивают в 50%. Однако, не стоит думать, что рекуперация – это отличный способ реже заезжать на зарядные станции. Это совсем не одно и то же. Рекуперация – скорее, хороший способ экономии запаса хода, когда во время постоянных торможений можно восстановить потерянные несколько километров.

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Рекуперацию целесообразно использовать во время движения в городском трафике, когда вам приходится часто останавливаться на перекрестках. Во время движения по трассе следует снижать режим работы рекуперации, или вообще выключать ее (если ваш электромобиль позволяет это сделать).

Также на эффективность рекуперации влияет вес авто: тяжелый автомобиль будет рекуперировать эффективнее. Низкая температура окружающей среды также будет влиять на эффективность рекуперативного торможения. Если на улице холодно, рекуперативная электроэнергия будет вырабатываться в ограниченном объеме.

Некоторые водители считают, что во время езды в городе механические тормоза почти не нужно использовать, потому что благодаря рекуперативному торможению электромобиль прекрасно останавливается сам. Однако, стоит помнить, что во время экстренной ситуации, рекуперации может быть недостаточно, поэтому водителям электромобилей нужно быть максимально осмотрительными, и не пренебрегать механическими тормозами.

Тем более, что, при интенсивном ускорении и быстром замедлении благодаря рекуперации вы сами можете ненароком создать аварийную ситуацию для водителя позади вас, потому что стоп-сигналы могут не загореться, если вы не нажмете на тормоз.

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В общем, можно сделать вывод, что рекуперация в электромобиле – эффективный тип восстановления энергии, который позволяет увеличить вероятный запас хода, и позволяет тормозить значительно эффективнее обычных автомобилей.