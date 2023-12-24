Більшість електромобілів вміють перетворювати енергію гальмування в електричну енергію, тим самим додатково збільшуючи рівень заряду батареї. Проте, іноді у водіїв виникають питання, за яких умов її доцільно використовувати. Саме тому є кілька важливих аспектів, які слід враховувати.

Часто можна почути вираз, що сучасні електромобілі обладнані електричним “двигуном”, однак таке формулювання не є досить точним. Правда полягає в тому, що силові агрегати сучасних електрокарів працюють не тільки як двигун, а ще і як генератор.

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Силові агрегати електромобілів використовують кінетичну енергію, яку має автомобіль під час гальмування, і перетворює її у струм, який додає невеликий відсоток заряду до батареї. В цьому і полягає ключова відмінність між електродвигуном та ДВЗ.

У автомобілів з двигунами внутрішнього згорання кінетична енергія ніяк не використовується. Саме тому, електромобілі, які, на перший погляд, мають менші за розміром гальмівні диски, часто гальмують краще за своїх конкурентів з ДВЗ. Дослідження показують, що показник переваги електричних авто під час гальмування над звичайними з ДВЗ становить близько 20-30%.

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У деяких флагманських електромобілів ефективність рекуперативного заряджання оцінюють у 50%. Однак, не варто думати, що рекуперація – це чудовий спосіб рідше заїжджати на зарядні станції. Це зовсім не одне і те ж. Рекуперація – швидше, гарний спосіб економії запасу ходу, коли під час постійних гальмувань можна відновити втрачені декілька кілометрів.

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Рекуперацію доцільно використовувати під час руху в міському трафіку, коли вам доводиться часто зупинятись на перехрестях. Під час руху траслою слід знижувати режим роботи рекуперації, або взагалі вимикати її (якщо ваш електромобіль дозволяє це зробити).

Також на ефективність рекуперації впливає вага авто: важкий автомобіль буде рекуперувати ефективніше. Низька температура навколишнього середовища також впливатиме на ефективність рекуперативного гальмування. Якщо надворі холодно, рекуперативна електроенергія вироблятиметься в обмеженому обсязі.

Деякі водії вважають, що під час їзди у місті механічні гальма майже не потрібно використовувати, бо завдяки рекуперативному гальмуванню електромобіль чудово зупиняється сам. Однак, варто пам’ятати, що під час екстреної ситуації, рекуперації може бути недостатньо, тому водіям електромобілів потрібно бути максимально обачними, і не нехтувати механічними гальмами.

Тим паче, що, в разі інтенсивного прискорення та швидкого сповільнення завдяки рекуперації ви самі можете ненароком створити аварійну ситуацію для водія позаду вас, бо стоп-сигнали можуть не загорітися, якщо ви не натиснете на гальма.

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Загалом, можна зробити висновок, що рекуперація в електромобілі – ефективний тип відновлення енергії, який дозволяє збільшити ймовірний запас ходу, та дозволяє гальмувати значно ефективніше за звичайні автомобілі.