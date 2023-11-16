Німецька компанія ZF представляє гальмівну систему без гідравлічних ліній і гальмівної рідини. Схожі розробки є і в інших виробників комплектуючих.

Гальмівні колодки до диска притискає електродвигун на кожному колесі. Така система обіцяє більш ефективний контроль з боку електронних систем, ефективність у зупинці та штатному керуванні. Також стверджується, що такі гальма продовжують дальність ходу електромобілів та зменшують шкідливі викиди.

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Нова електрична гальмівна система, так зване гальмування по дроту, обіцяє більш високу безпеку та надійність, а також значно простіше та дешевше обслуговування. ZF у своєму портфоліо заявляє про останню систему, що відкриває двері до нової ери управління транспортними засобами.

Компанія представила нову технологію гальм з електричним керуванням у свій День мобільності нового покоління в Шанхаї. Новинка створює гальмівну силу електричним двигуном на кожному колесі і виключає потребу в гідравлічній системі та гальмівній рідині. У той же час у так званій гальмівній системі „сухі“ гальмівні сигнали від педалі до електродвигуна передаються суто електрично.

Інженери ZF заявляють, що порівняно зі звичайними гальмівними системами їх технологія гальмування за допомогою дроту дозволяє легше інтегрувати управління гальмом (IBC), меншу відстань гальмування, краще відновлення гальм та менші витрати на обслуговування. Для екстреного гальмування зі швидкістю 100 км / год отримана гальмівна відстань може бути на дев'ять метрів коротшою, ніж для звичайних гідравлічних гальм. Крім того, електромобілі можуть досягати до 17 відсотків довшого діапазону завдяки покращенню рекуперації.

Для електричних систем сухого гальмування моменти залишкового опору, що створюються звичайними гальмами через мінімальний контакт між гальмівними колодками та дисками, можуть бути зменшені майже до нуля. Це призводить до зниження викидів твердих часток, що утворюються при стиранні гальм, тоді як менший опір економить електроенергію і може збільшити дальність електромобілів.

У той же час видалення гідравлічної системи зменшує витрати на встановлення та логістику у виробництві транспортного засобу, оскільки система складається з меншої кількості деталей. Відсутність гальмівної рідини потім зменшує частоту службових відвідувань. У той же час в офіційному прес-релізі ZF зазначається, що навіть без механічного з'єднання між педаль гальма та механізмами дії гальм відчуття гальмування таке ж, як у звичайних гідравлічних гальм.

Гальмівна технологія входить в автомобільну промисловість з авіації. ZF каже, що за допомогою нової технології гальм виробники можуть збирати оптимальну гальмівну систему відповідно до своїх вимог. Сьогодні ZF може поставляти суто електричні, суто гідравлічні та комбіновані системи, оскільки він був одним з найбільших постачальників гальмівних систем більше п'ятдесяти років.