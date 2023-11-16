Немецкая компания ZF представляет тормозную систему без гидравлических линий и тормозной жидкости. Схожие разработки есть и у других производителей комплектующих.

Тормозные колодки к диску прижимают электродвигатель на каждом колесе. Такая система обещает более эффективный контроль со стороны электронных систем, эффективность в остановке и штатном управлении. Также утверждается, что такие тормоза продлевают дальность хода электромобилей и уменьшают вредные выбросы.

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Новая электрическая тормозная система, так называемое торможение по проводу, обещает более высокую безопасность и надежность, а также гораздо проще и дешевле в обслуживании. ZF в своем портфолио заявляет о последней системе, открывающей дверь в новую эру управления транспортными средствами.

Компания представила новую технологию тормозов с электрическим управлением в свой День мобильности нового поколения в Шанхае. Новинка создает тормозную силу электрическим двигателем на каждом колесе и исключает потребность в гидравлической системе и тормозной жидкости. В то же время в так называемой тормозной системе "сухие" тормозные сигналы от педали к электродвигателю передаются чисто электрически.

Инженеры ZF заявляют, что по сравнению с обычными тормозными системами их технология торможения с помощью проволоки позволяет легче интегрировать управление тормозом (IBC), меньшее расстояние торможения, лучшее восстановление тормозов и меньшие затраты на обслуживание. Для экстренного торможения со скоростью 100 км/ч полученное тормозное расстояние может быть на девять метров короче, чем для обычных гидравлических тормозов. Кроме того, электромобили могут достигать до 17 процентов более длинного диапазона благодаря улучшению рекуперации.

Для электрических систем сухого торможения моменты остаточного сопротивления, создаваемые обычными тормозами из-за минимального контакта между тормозными колодками и дисками, могут быть уменьшены почти до нуля. Это приводит к снижению выбросов твердых частиц, образующихся при стирании тормозов, в то время как меньшее сопротивление экономит электроэнергию и может увеличить дальность электромобилей.

В то же время, удаление гидравлической системы уменьшает затраты на установку и логистику в производстве транспортного средства, поскольку система состоит из меньшего количества деталей. Отсутствие тормозной жидкости затем снижает частоту служебных посещений. В то же время в официальном пресс-релизе ZF отмечается, что даже без механического соединения между педалью тормоза и механизмами действия тормозов ощущение торможения такое же, как у обычных гидравлических тормозов.

Тормозная технология входит в автомобильную промышленность по авиации. ZF говорит, что с помощью новой технологии тормозов производители могут собирать оптимальную тормозную систему в соответствии со своими требованиями. Сегодня ZF может поставлять чисто электрические, чисто гидравлические и комбинированные системы, поскольку он был одним из крупнейших поставщиков тормозных систем более пятидесяти лет.