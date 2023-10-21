Переобувая автомобиль в зимнюю резину, следует обратить внимание на элементы тормозной системы. Ведь тормоза – залог безопасности на дороге, вас и окружающих.

Шинники рекомендуют устанавливать зимнюю резину, если среднесуточная температура опускается ниже +7 градусов Цельсия.

В народе говорят, что машину нужно "переобувать", когда в домах включают отопление, или когда стрелки часов переводят час назад. Все эти события происходят примерно в одно время.

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Но не только шины обеспечивают безопасность во время зимней эксплуатации. Чтобы чувствовать себя уверенно на дороге зимой, должна быть исправна тормозная система. А проверку основных ее компонентов легко произвести, когда сняты колеса.

Тормозные колодки

Первое, на что нужно обратить внимание – остаточная толщина тормозных колодок. Толщина фрикционного материала 2 – 3 мм считается критической. Если остаток колодки приближается к этим значениям, следует готовиться к замене колодок. Обычно ресурс колодок составляет 30 – 60 тысяч километров, но сильно зависит от условий вождения и окружающей среды.

Смесь фрикционного материала состоит из 25 компонентов, пропорции которых влияют на эксплуатационные параметры.

Многие современные автомобили оснащены специальными электрическими датчиками, установленными в тормозную колодку, которые активируют световой индикатор на приборной панели, когда обнаруживают их избыточный износ. Есть также механические датчики износа – они издают звук пищания, если колодка износилась. Однако именно визуальный обзор позволяет заранее выявить необходимость замены и подготовиться к ней.

Если при осмотре установлено, что толщина фрикционного материала приближается к критическим значениям, у вас будет время, чтобы заранее выбрать и приобрести оптимальные по цене и качеству тормозные колодки. Предпочтение рекомендуем отдать колодкам известного производителя, имеющего в этом достаточный опыт. К примеру, Bosch разрабатывает тормоза для многих автопроизводителей и предлагает тормозные колодки почти для всех марок и моделей автомобилей.

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Независимо от того, на какой автомобиль предназначены тормозные колодки, Bosch подходит к их производству с одинаковой немецкой щепетильностью. В компании уверены, что качественные колодки должны отвечать трем основным требованиям: безопасность, комфорт и износостойкость. Более того, все эти факторы должны согласовываться между собой. Смеси фрикционного материала состоят из 25 компонентов, и их пропорции очень важны для достижения качества и производительности работы тормозных колодок.

Тормозные колодки – очень важный элемент безопасности, на котором не стоит экономить. Bosch – ведущий производитель запчастей для большинства европейских автопроизводителей.

Еще одна важная составляющая проектирования колодок – для каждой модели автомобиля требуется индивидуальное решение конструкции. Чтобы снизить шум, в колодках по-разному размещены дождевая канавка и фаска (скос боков накладки). Демпферные пластины также имеют разную форму. Весь комплекс конструктивных решений тормозных колодок Bosch гарантирует безопасность и комфорт активным поглощением вибрации и шума.

Тормозные диски

Снятые колеса позволяют тщательно осмотреть тормозные диски. Если диски имеют трещины, радиальные царапины, признаки неравномерного износа или другие визуальные дефекты, их следует заменить. Одним из самых важных параметров является толщина тормозного диска. Минимально допустимое значение, как правило, указано на самом диске, но если его не видно, следует обратиться к технической документации.

Как правило, тормозные диски способны "пережить" 2-3 комплекта тормозных колодок. То есть, их нормальный ресурс составляет от 60 до 180 тысяч километров и зависит, в первую очередь, от условий вождения.

Уникальная технология изготовления улучшает теплоотдачу дисков Bosch, что улучшает их безопасность и ресурс.

Экономить на тормозных дисках и покупать детали сомнительного качества не стоит. Ведь тормозной диск – основа тормозной системы, которая должна выдерживать большие механические и термические нагрузки при торможении.

Компания Bosch является ведущим производителем тормозных дисков для большинства европейских автопроизводителей, так что здесь производят тормозные диски высокого качества. Для этого используют самое современное оборудование, которое обеспечивает минимальные допуски по размерам. Уникальная технология высокоуглеродистого литья (чугун с большим содержанием графита) улучшает теплоотдачу дисков Bosch. Это уменьшает температурные перепады и тепловые деформации, что обеспечивает более длительный срок службы, лучшую прочность и торможение без вибрации.

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Тормозная жидкость

Тормозная жидкость требует периодической замены. Большинство автопроизводителей советуют менять ее раз в два года или 100 тысяч километров пробега. Причем основным критерием замены является возраст жидкости, поскольку со временем она набирает в себя влагу из воздуха. Наличие влаги в тормозной жидкости снижает ее температуру кипения, что приводит к образованию пузырьков пара в ней при торможении, а результатом этого является критическое снижение эффективности работы тормозной системы.

Следует учитывать также, что наличие влаги в тормозной жидкости может привести к коррозии компонентов тормозной системы. И в лучшем случае – это дополнительные затраты на ремонт.

Тормозная жидкость Bosch ENV6 обладает увеличенным сроком службы, улучшенными характеристиками и может заменить почти все другие тормозные жидкости

Для проверки тормозной жидкости существует два типа устройств. Простейшие и доступные определяют количество воды в тормозной жидкости по ее электропроводности. Но, учитывая большое количество различных присадок в тормозной жидкости, такой метод очень неточный. Более совершенные, такие как тестер тормозной жидкости Bosch BFT 100, измеряет фактическую температуру кипения из-за ее нагревания. Такой метод оценки температуры кипения является наиболее объективным и точным. Bosch рекомендует заменять тормозную жидкость при температуре кипения ниже 180 °C в соответствии с отраслевыми стандартами.

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Выбирая тормозную жидкость, следует ориентироваться на рекомендации автопроизводителя. Однако существуют универсальные жидкости, подходящие для большинства автомобилей. Например, тормозная жидкость Bosch ENV6 может быть использована для замены практически всех предыдущих типов тормозных жидкостей для механизмов, выпущенных с 1990 года: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 (кроме LHM).

Сервисные станции Bosch имеют все необходимое оборудование для проверки и замены тормозной жидкости

Важным нюансом является не только значительно лучшие свойства Bosch ENV6 по сравнению с другими жидкостями, но и больший срок службы. В то время как жидкости DOT 4 рассчитаны на два года, Bosch ENV6 способна служить три года.

Выводы

Проверка тормозной системы, которая проводится вместе с сезонной заменой шин, значительно повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Причем такая проверка не требует больших усилий и средств. Так что лучше ее сделать, чтобы спокойно и уверенно перевести автомобиль в зимний сезон.