Дизельные двигатели обладают неоспоримыми преимуществами перед другими видами моторов – высокая мощность, эффективность работы и чрезвычайная долговечность. Однако залогом их долгой и стабильной работы являются соблюдение правил эксплуатации, постоянный уход, своевременное обслуживание и качественный ремонт.

Дизельные двигатели ценят те автовладельцы, которым в машине нужна экономичность и высокий крутящий момент. Однако, чтобы служить верой и правдой, дизельные агрегаты нуждаются в своевременном обслуживании и квалифицированном ремонте. Их следует доверить только специалисту.

Оптимизируйте интервалы ТО

Регулярная замена моторного масла и фильтров – один из важнейших аспектов обслуживания дизельного двигателя. Эти моторы имеют сложную систему смазки, поэтому они нуждаются именно в том масле, которое рекомендовано заводом-производителем. Наряду с маслом всегда меняется и масляный фильтр, который также должен быть надлежащего качества.

Своевременная замена масла – залог успешной эксплуатации дизельной машины. Фото Bosch

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Особое внимание следует уделять топливному и воздушному фильтру, поскольку они имеют определяющее значение в эксплуатации двигателя. Обычно замена этих фильтров регламентируется изготовителем при достаточно больших пробегах. Но в некоторых случаях, например, при эксплуатации запыленными или грунтовыми дорогами, замену воздушного фильтра следует проводить чаще, чем указано в картах техосмотра.

Дело в том, что все современные дизели оснащены турбонаддувом, а забитый воздушный фильтр может серьезно навредить турбине. Причем вред двигателю приносят как забитые фильтры, так и изделия плохого качества, пропускающие грязь.

Аналогичная ситуация с топливным фильтром – если есть сомнения в чистоте топлива, интервал замены топливного фильтра также желательно снизить, чтобы уберечь от поломки дорогой топливный насос и форсунки. Чтобы быть уверенным в высоком качестве фильтра, следует покупать их только у проверенных производителей.

Фильтры должны быть качественными, лучше – известного производителя. Фото Bosch

Также не следует забывать об обслуживании газораспределительного механизма. Большинство легковых автомобилей с дизельным двигателем имеют ремень ГРМ, который необходимо менять вместе со всеми роликами. Если это вовремя не сделать, последствия для двигателя будут очень печальными.

«Указанные производителем интервалы технического обслуживания актуальны для подавляющего большинства пользователей. Но эксплуатация в нестандартных условиях может потребовать сокращения межсервисных пробегов. Специалисты «Бош Авто Сервис» всегда обращают внимание на особенности эксплуатации и дают необходимые рекомендации на этот счет», – говорит руководитель «Бош Дизель Центра Авторитм» во Львове Михаил Телюк.

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Используйте качественное горючее

Качество дизельного горючего имеет огромное значение для долговечности и производительности мотора. Заправляйте автомобиль на надежных заправках, предлагающих высококачественное топливо. Избегайте дешевых или низкокачественных видов топлива, которые могут содержать загрязнение или воду.

Подавляющее большинство случаев выхода из строя деталей топливной аппаратуры происходит из-за попадания в систему топлива несоответствующего качества с примесями или с недостаточной фильтрацией. Последствия только одной такой заправки могут быть очень дорогостоящими с точки зрения ремонта.

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Обращайтесь только на профессиональные СТО

Если автомобиль не новый и уже вышел из гарантийного периода, ремонтировать авто у официальных дилеров дорого. Ведь они не предлагают специализированного ремонта вышедших из строя узлов и агрегатов. В то же время, «в гаражах» не способны справиться с ремонтами современных систем автомобилей.

Ремонт дизельной аппаратуры требует не только наличия современного диагностического оборудования и инструмента, но и высококвалифицированного персонала. Механики «Бош Авто Сервис» регулярно проходят обучение и способны обеспечить диагностику и ремонт согласно техническим требованиям завода-производителя любых современных дизельных автомобилей», – уверяет Михаил Телюк.

Что касается цен на диагностические и ремонтные работы, то «Бош Авто Сервис» можно назвать оптимальным вариантом, поскольку обслуживаться здесь значительно дешевле, чем на официальных дилерских СТО. При этом на все использованные детали и выполненные работы действует гарантия. К примеру, всемирно известный бренд Bosch обеспечивает 12 месяцев гарантии на свою продукцию.

СТО с названием «Бош Авто Сервис» может выполнять диагностику современных дизельных систем Common Rail на автомобиле, а вот профессиональным ремонтом занимаются на «Бош Дизель Сервис» или «Бош Дизель Центр». В настоящее время в Украине действуют 15 таких специализированных СТО, которые ремонтируют дизельные двигатели. Рекламная информация

Заключение Авто24

Дизельные двигатели – мощные и долговечные агрегаты, но требующие правильного и своевременного обслуживания и ремонта. Правильная эксплуатация, регулярная замена масла и фильтров, использование качественного горючего, обслуживание на профессиональных СТО – это ключевые аспекты ухода за дизельным двигателем. Помните, что дизельный двигатель, за которым хорошо следят, может служить очень долго и не доставлять владельцу никаких проблем.