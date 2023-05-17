Эксперты проверили дизельное топливо, проданное на украинских заправках. Результаты трудно назвать хорошими – более 30 процентов "солярки" оказались "бодягой".
В лабораторию были доставлены образцы дизтоплива из 20 сетей АЗС разных регионов страны. Эксперты столичного Института потребительских экспертиз проверили качество дизельного топлива в крупных и средних сетях WOG, SOCAR, AMIC, PARALLEL, KLO, PRIME, АВИАС, ОВИС, SHELL, Avantage 7, NEFTEК, NPG, U.GO, UPG, БРСМ-Нафта, MARSHALL, ESKO, Укрнафта, PATRIOT, СПЕКТР.
Кстати говоря какое качество бензина на украинских заправках
В лаборатории горючее проверили по таким параметрам, как температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред как автомобилю, так экологии – собственно воздуху, которым мы дышим. Как оказалось в ходе исследования, в ряде образцов приставка "евро" потеряла актуальность…
По аналогии с исследованиями бензина эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели “запас прочности” по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ГОСТа, но было на граничных показателях, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть не соответствовало нормативам стандарта.
Зеленая зона
Из 19 участников в эту зону попали только 7 - SOCAR, WOG, AMIC, KLO, PARALLEL, ОВИС и PRIME. В первую очередь проверили главный показатель дизтоплива – содержание серы. Фактически, это главный маркер того, действительно ли горючее сделано в Европе. После проверки с уверенностью можно сказать, что участники "зеленой" группы - "европейцы".
Несколько слов, почему это так важно. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, извлечение ее из горючего – тяжелый и затратный процесс. Например, если будет 1000 мг/кг (еще десять лет назад это было нормой), нейтрализатор может перестать эффективно работать после десяти – пятнадцати заправок. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг.
Меньше серы было определено в дизельном горючем WOG (3 мг/кг), фактически отсутствует она и у SOCAR и AMIC (по 4 мг/кг). Не отстали от коллег и KLO, PARALLEL, PRIME – содержимое серы минимальное.
Далее проверили еще один значительный показатель – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель свидетельствует, не попадали ли в солярку посторонние компоненты, которые могут привести, например, к возгоранию солярки при аварии. Эта температура должна быть как минимум 55 °С. Рекордный результат, 71 градус у дизеля от SOCAR, практически такие же цифры и у коллег из AMIC и WOG – по 70 единиц.
Кстати говоря, что делать, если на заправке перепутали горючее
Синяя зона
Сети AVANTAGE 7, SHELL, NEFTEК, NPG, UPG, MARSHALL, ESKO попали в синюю зону. Дизельное топливо, реализуемое здесь, отвечало всем требованиям ДСТУ, но без запаса.
Например, сера в дизельном топливе UPG и NPG была "на грани" нормативов - 10 мг/кг. Но, учитывая, что большинство из этих сетей позиционируют себя как дискаунтеры, то есть имеют более низкую цену на стелах, а также имеют региональный статус, это приличный результат.
|
Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному
|
Плотность при температуре +15°С
|
Температура вспышки в закрытом тигле
|
Содержание серы
|
Зеленая зона
|
820-845 кг/м 3
|
не ниже 55 °С
|
не более 10 мг/кг
|
SOCAR
|
832,7
|
71
|
4
|
WOG
|
833,8
|
70
|
3
|
AMIC
|
834,8
|
70
|
4
|
KLO
|
831,2
|
69
|
5
|
PRIME
|
829,7
|
68
|
5
|
PARALLEL
|
828,5
|
70
|
6
|
ОВИС
|
834,6
|
67
|
7
|
Синяя зона
|
MARSHALL
|
838,3
|
70
|
9
|
SHELL
|
832,7
|
63
|
8
|
AVANTAGE 7
|
841,3
|
67
|
9
|
UPG
|
839,8
|
68
|
10
|
NEFTEK
|
837,4
|
64
|
9
|
NPG
|
829,1
|
63
|
10
|
ESKO
|
838,7
|
64
|
8
|
Красная зона
|
БРСМ-Нафта
|
834.3
|
45
|
362
|
U.GO
|
835,3
|
62
|
17
|
АВИАС
|
824,1
|
55
|
119
|
УКРНЕФТЬ
|
840,7
|
63
|
55
|
PATRIOT
|
811,9
|
37
|
357
|
СПЕКТР
|
832,9
|
62
|
29
Красная зона
И наконец, об аутсайдерах. Сюда попали образцы, приобретенные в сетях БРСМ-Нафта, U.GO, Укрнафта, АВИАС, PATRIOT и СПЕКТР. На первый взгляд, вроде бы и не так много, но нужно учитывать, что первые четыре сети списка всеукраинские, и насчитывают более 1000 АЗС по всей стране! А это очень значительная часть рынка.
В основном проблемы были сосредоточены в содержании серы. И если у U.GO это незначительное превышение на 7 единиц (17 мг/кг), то уже у АВИАС – почти двенадцатикратное превышение (119 мг/кг)! Но и это оказалось только разминкой перед десертом. В образце PATRIOT в лаборатории обнаружили содержание серы 357 мг/кг, а у БРСМ-Нафта она достигла 362! Такая концентрация неизбежно приведет к “похудению” кошелька в результате ремонта топливной системы и двигателя. Это еще не говоря о выхлопе, через который оксидом будут дышать пешеходы на улицах городов.
Также у "рекордсменов" БРСМ-Нафта и PATRIOT обнаружены и нарушения в параметре вспышки - возгорание происходит в 45 и 37 градусов Цельсия соответственно. Напомним, что это может свидетельствовать о том, что в горючем есть посторонние компоненты. Кроме того, дизтопливо этих продавцов огнеопасно, поскольку чем ниже температура от норматива, тем выше вероятность его взрыва при ДТП или другой чрезвычайной ситуации. В образце PATRIOT также была обнаружена пониженная плотность, что может указывать на то, что данное топливо является зимним.
Также интересно дизельные или бензиновые? Какие авто покупают украинцы
Итоги
Сейчас дизельное топливо – кровь не только экономики, но и войны. Зарабатывать на подделках в такое время это как минимум цинично. То, что государство сейчас снизило требования к качеству и убрало налоги для наполнения рынка, некоторые дельцы расценили как слабость и повод обогатиться. Это также влияет и на конкурентность, ведь “честные” сети взяли на себя бремя добровольного налогообложения, помогая армии.
Поэтому владельцам бизнесов, государственным учреждениям критической и логистической инфраструктуры, аграриям следует крайне разборчиво относиться к выбору поставщиков горючего, чтобы не дойти до массовых проблем с транспортом. Владельцам частного транспорта эксперты тоже рекомендуют заправляться только в сетях, не идущих на компромиссы с качеством.
Автор: Дмитрий Гордиенко, ИСЭ.