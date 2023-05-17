Эксперты проверили дизельное топливо, проданное на украинских заправках. Результаты трудно назвать хорошими – более 30 процентов "солярки" оказались "бодягой".

В лабораторию были доставлены образцы дизтоплива из 20 сетей АЗС разных регионов страны. Эксперты столичного Института потребительских экспертиз проверили качество дизельного топлива в крупных и средних сетях WOG, SOCAR, AMIC, PARALLEL, KLO, PRIME, АВИАС, ОВИС, SHELL, Avantage 7, NEFTEК, NPG, U.GO, UPG, БРСМ-Нафта, MARSHALL, ESKO, Укрнафта, PATRIOT, СПЕКТР.

Кстати говоря какое качество бензина на украинских заправках

В лаборатории горючее проверили по таким параметрам, как температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность. Все вышеперечисленные показатели должны быть в рамках допусков ДСТУ, иначе оно может нанести вред как автомобилю, так экологии – собственно воздуху, которым мы дышим. Как оказалось в ходе исследования, в ряде образцов приставка "евро" потеряла актуальность…

По аналогии с исследованиями бензина эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели “запас прочности” по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ГОСТа, но было на граничных показателях, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть не соответствовало нормативам стандарта.

Зеленая зона

Из 19 участников в эту зону попали только 7 - SOCAR, WOG, AMIC, KLO, PARALLEL, ОВИС и PRIME. В первую очередь проверили главный показатель дизтоплива – содержание серы. Фактически, это главный маркер того, действительно ли горючее сделано в Европе. После проверки с уверенностью можно сказать, что участники "зеленой" группы - "европейцы".

Несколько слов, почему это так важно. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, извлечение ее из горючего – тяжелый и затратный процесс. Например, если будет 1000 мг/кг (еще десять лет назад это было нормой), нейтрализатор может перестать эффективно работать после десяти – пятнадцати заправок. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг.

Меньше серы было определено в дизельном горючем WOG (3 мг/кг), фактически отсутствует она и у SOCAR и AMIC (по 4 мг/кг). Не отстали от коллег и KLO, PARALLEL, PRIME – содержимое серы минимальное.

Далее проверили еще один значительный показатель – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель свидетельствует, не попадали ли в солярку посторонние компоненты, которые могут привести, например, к возгоранию солярки при аварии. Эта температура должна быть как минимум 55 °С. Рекордный результат, 71 градус у дизеля от SOCAR, практически такие же цифры и у коллег из AMIC и WOG – по 70 единиц.

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Синяя зона

Сети AVANTAGE 7, SHELL, NEFTEК, NPG, UPG, MARSHALL, ESKO попали в синюю зону. Дизельное топливо, реализуемое здесь, отвечало всем требованиям ДСТУ, но без запаса.

Например, сера в дизельном топливе UPG и NPG была "на грани" нормативов - 10 мг/кг. Но, учитывая, что большинство из этих сетей позиционируют себя как дискаунтеры, то есть имеют более низкую цену на стелах, а также имеют региональный статус, это приличный результат.

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Плотность при температуре +15°С Температура вспышки в закрытом тигле Содержание серы Зеленая зона 820-845 кг/м 3 не ниже 55 °С не более 10 мг/кг SOCAR 832,7 71 4 WOG 833,8 70 3 AMIC 834,8 70 4 KLO 831,2 69 5 PRIME 829,7 68 5 PARALLEL 828,5 70 6 ОВИС 834,6 67 7 Синяя зона MARSHALL 838,3 70 9 SHELL 832,7 63 8 AVANTAGE 7 841,3 67 9 UPG 839,8 68 10 NEFTEK 837,4 64 9 NPG 829,1 63 10 ESKO 838,7 64 8 Красная зона БРСМ-Нафта 834.3 45 362 U.GO 835,3 62 17 АВИАС 824,1 55 119 УКРНЕФТЬ 840,7 63 55 PATRIOT 811,9 37 357 СПЕКТР 832,9 62 29

Красная зона

И наконец, об аутсайдерах. Сюда попали образцы, приобретенные в сетях БРСМ-Нафта, U.GO, Укрнафта, АВИАС, PATRIOT и СПЕКТР. На первый взгляд, вроде бы и не так много, но нужно учитывать, что первые четыре сети списка всеукраинские, и насчитывают более 1000 АЗС по всей стране! А это очень значительная часть рынка.

В основном проблемы были сосредоточены в содержании серы. И если у U.GO это незначительное превышение на 7 единиц (17 мг/кг), то уже у АВИАС – почти двенадцатикратное превышение (119 мг/кг)! Но и это оказалось только разминкой перед десертом. В образце PATRIOT в лаборатории обнаружили содержание серы 357 мг/кг, а у БРСМ-Нафта она достигла 362! Такая концентрация неизбежно приведет к “похудению” кошелька в результате ремонта топливной системы и двигателя. Это еще не говоря о выхлопе, через который оксидом будут дышать пешеходы на улицах городов.

Также у "рекордсменов" БРСМ-Нафта и PATRIOT обнаружены и нарушения в параметре вспышки - возгорание происходит в 45 и 37 градусов Цельсия соответственно. Напомним, что это может свидетельствовать о том, что в горючем есть посторонние компоненты. Кроме того, дизтопливо этих продавцов огнеопасно, поскольку чем ниже температура от норматива, тем выше вероятность его взрыва при ДТП или другой чрезвычайной ситуации. В образце PATRIOT также была обнаружена пониженная плотность, что может указывать на то, что данное топливо является зимним.

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Итоги

Сейчас дизельное топливо – кровь не только экономики, но и войны. Зарабатывать на подделках в такое время это как минимум цинично. То, что государство сейчас снизило требования к качеству и убрало налоги для наполнения рынка, некоторые дельцы расценили как слабость и повод обогатиться. Это также влияет и на конкурентность, ведь “честные” сети взяли на себя бремя добровольного налогообложения, помогая армии.

Поэтому владельцам бизнесов, государственным учреждениям критической и логистической инфраструктуры, аграриям следует крайне разборчиво относиться к выбору поставщиков горючего, чтобы не дойти до массовых проблем с транспортом. Владельцам частного транспорта эксперты тоже рекомендуют заправляться только в сетях, не идущих на компромиссы с качеством.

Автор: Дмитрий Гордиенко, ИСЭ.