Украинцы предпочитают бензиновые автомобили, но доля дизельных выросла.

В прошлом 2022 году украинцы больше всего покупали бензиновые автомобили, однако из-за границы привозили больше подержанных дизельных легковушек. Доля электромобилей выросла вдвое, однако такие машины составляют всего 1,9% от общего количества сделок купли-продажи.

Эксперты Института исследований авторынка определили, какой тип горючего чаще всего выбирали украинцы в течение прошлого года: среди внутренних перепродаж, импорта подержанных и продаж новых авто, а также динамику установки газобаллонного оборудования.

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Общая динамика продаж легковушек по типу топлива

В течение 2022 года украинцы чаще всего выбирали бензиновые автомобили. Таких приобрели 42,1% от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных легковых автомобилей (486,5 тыс.). Если к ним добавить автомобили с установленным ГБО (15,2%, 175,9 тыс.) и машины с гибридными двигателями (1,7%, 19,5 тыс.), то легковушки на бензине будут составлять абсолютное большинство: 59,1% от общего количества продаж.

Зато доля дизельных авто составила 38,5% (444,3 тыс.). Машин, оборудованных двигателем для работы исключительно на газовом топливе (типа LPI), в 2022 году было 0,5% от общего количества (6,2 тыс.).

Доля электромобилей составила 1,9% (22,5 тыс.) от общего количества.



Динамика продаж легковых автомобилей по типу горючего (суммарно импорт и перепродажи новых и подержанных), декабрь 2021 — декабрь 2022

Если сравнивать с 2021 годом, то больше выросла доля дизельных легковушек (с 30% до 38,5%), а доля дизельных соответственно уменьшилась с 48,6% до 42,1%. Доля машин с ГБО сократилась с 17,9% до 15,2%; также уменьшилась доля «газовых» авто (с 0,8% до 0,5%), а доля гибридных авто осталась неизменной (1,7%).

Наибольшие изменения в 2022 году в структуре частиц по типу горючего происходили в течение апреля-июля: тогда заметно возросла доля дизельных авто. В большей степени на перераспределение долей повлияло так называемая «нулевая» растаможка, в меньшей – топливный кризис. В августе ситуация стабилизировалась, доля машин с дизельными двигателями снизилась, и с того момента структура автомобильного рынка по типу горючего остается достаточно стабильной.

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Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в 2022 году преобладали бензиновые автомобили – таких сделок было заключено 43,8% (311,4 тыс. сделок); с газовой установкой – в 22,1% случаев (157,2 тыс. сделок). Таким образом, в прошлом году дизельные автомобили были в меньшинстве: 31,2% (222 тыс. сделок).

Доля других, более экологичных типов двигателя на внутреннем рынке пока незначительна. Так, среди всех автомобилей на внутреннем рынке только 1,3% были электрическими (9,2 тыс. сделок), 1,2% – гибридными (8,2 тыс. сделок) и 0,5% – исключительно газовыми (3,7 тыс. сделок).



Доли легковушек по типу горючего во внутренних перепродажах, декабрь 2021 — декабрь 2022

В общем, предпочтения украинцев при выборе автомобиля по типу двигателя на внутреннем рынке достаточно стабильны, а доли разных типов горючего мало изменялись даже во время действия «нулевой» растаможки.

Однако определенные изменения за год все же произошли: если сравнить показатели с 2021 годом, доля дизельных автомобилей стала больше (31,2% вместо 25,5%), бензиновых — меньше (43,8% вместо 46,8%). Уменьшилось также количество сделок купли-продажи машин с ГБО (с 25,5% до 22,1%). Несколько увеличилась доля гибридных легковушек (с 0,9% до 1,2%). Доля электромобилей выросла почти вдвое (с 0,7 до 1,3%). Доля автомобилей с газовым двигателем осталась неизменной: 0,5%.

Импорт б/у легковушек

В 2022 году больше всего из-за границы привозили подержанные легковушки с дизельным двигателем (212,7 тыс., 52,6%). Доля бензиновых авто составила 37,9% (153,3 тыс.), а машин с ГБО – 4,5% (18,3 тыс.).

Гибридных автомобилей среди общего количества импортированных было 1,5% (6,2 тыс.), газовых — 0,6% (2,5 тыс.). Последние чаще всего привозят из Южной Кореи.

Электромобили в прошлом году привезли в 2,7% случаев (11,1 тыс.).



Доли легковушек по типу топлива в импорте подержанных авто, декабрь 2021 — декабрь 2022

По сравнению с 2021 годом доля дизельных авто выросла с 38,5% до 52,6%, а доля бензиновых авто — сократилась с 49,3% до 37,9%. Сократилась также доля авто с ГБО (с 7,7% до 4,5%), а газовых машин – с 1,5% до 0,6%. Доля гибридов осталась на том же уровне – 1,5%. Доля электромобилей выросла с 1,4% до 2,7%.

Наиболее заметные изменения в 2022 году происходили в апреле-июле, когда доля дизельных автомобилей росла больше всего. Максимальной она была зафиксирована в мае и июне: более 66%. Это было следствием так называемой «нулевой» растаможки. После возвращения таможенных платежей доля легковушек с дизельным двигателем снизилась вдвое. Доля бензиновых машин соответственно также пропорционально выросла почти вдвое.

Также интересно, что почти сразу после отмены «нулевой» растаможки, с августа, существенно выросла доля импортных электромобилей с пробегом – почти вдвое. Если еще в начале года он составлял около 1,6%, то по итогам декабря электромобилей было уже 7,7%. Количественно импорт электрических автомобилей вырос также вдвое.

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Новые легковушки

Как и в других категориях авторынка, самыми популярными в 2022 году стали новые легковые автомобили с бензиновыми двигателями. Среди всех впервые зарегистрированных новых машин в прошлом году таковых было 55,7% (21,8 тыс. шт.). С гибридными двигателями зарегистрировали 12,9% машин (5,1 тыс. шт.), а с заводской газовой установкой – 1% (398 шт.). Итого их доля составила 74,4%.



Доли легковушек по типу горючего в продажах новых авто, декабрь 2021 — декабрь 2022

Доля дизельных легковушек в продажах новых машин зафиксирована на уровне 24,6% (9,6 тыс. шт.). Доля электромобилей составила 5,8% (2,3 тыс.).

По сравнению с 2021 годом количество бензиновых автомобилей сократилось с 60,5% до 55,7%, дизельных — с 26,7% до 24,6%, легковушек с ГБО — с 1,8% до 1%. В то же время возросла доля гибридных машин (с 9,8% до 12,9%) и электромобилей (с 1,1% до 5,8%). Доля последних была самой большой в мае (10,8%), на пике так называемого топливного кризиса.

Динамика установки ГБО

В течение 2022 года украинцы переоборудовали 21,9 тысяч легковушек для работы на газобаллонном оборудовании. Это на 27,3% меньше, чем в 2021 году.



Динамика установок газобаллонного оборудования на легковые авто, декабрь 2021 — декабрь 2022

С началом полномасштабной войны количество установок ГБО существенно сократилось. Так, в апреле было зафиксировано около 400 таких фактов. В мае этот процесс активизировался, и уже в июне газобаллонное оборудование было установлено на 2,1 тысячи легковушек. Это могло быть следствием дефицита и подорожания топлива.

Больше всего переоборудований зарегистрировали в сентябре – 2,9 тысячи. В октябре и ноябре произошел определенный спад, а в декабре уже 2,7 тысячи легковушек оборудовали ГБО, что стало вторым результатом в году. Впрочем, реальное количество установленного ГБО гораздо больше. Ведь здесь отражены данные регистрации ГБО в СЦ МВД, а многие автовладельцы не регистрируют переоборудование из-за высокой стоимости сертификата и собственно процедуры постановки на учет.