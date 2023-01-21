Українці надають перевагу бензиновим авто, але частка дизельних зросла.

У минулому 2022 році українці найбільше купували бензинові автомобілі, проте з-за кордону привозили більше вживаних дизельних легковиків. Частка електромобілів зросла удвічі, проте такі машини складають лише 1,9% від загальної кількості угод купівлі-продажу.

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, який тип пального найчастіше обирали українці протягом минулого року: серед внутрішніх перепродажів, імпорту вживаних та продажу нових авто, а також динаміку встановлення газобалонного обладнання.

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Загальна динаміка продажів легковиків за типом пального

Протягом 2022 року українці найчастіше обирали бензинові автомобілі. Таких придбали 42,1% від загальної кількості угод купівлі-продажу нових та вживаних легковиків (486,5 тис.). Якщо до них додати автомобілі зі встановленим ГБО (15,2%, 175,9 тис.) та машини з гібридними двигунами (1,7%, 19,5 тис.), то легковики на бензині складатимуть абсолютну більшість: 59,1% від загальної кількості продажів.

Натомість частка дизельних авто склала 38,5% (444,3 тис.). Машин, обладнаних двигуном для роботи виключно на газовому пальному (типу LPI), у 2022 році було 0,5% від загальної кількості (6,2 тис.).

Частка електромобілів склала 1,9% (22,5 тис.) від загальної кількості.



Динаміка продажів легкових автомобілів за типом пального (сумарно імпорт та перепродажі нових і вживаних авто), грудень 2021 — грудень 2022

Якщо порівнювати із 2021 роком, то найбільше зросла частка дизельних легковиків (з 30% до 38,5%), а частка дизельних відповідно зменшилася з 48,6% до 42,1%. Частка авто з ГБО скоротилася із 17,9% до 15,2%; також зменшилася частка «газових» авто (з 0,8% до 0,5%), натомість частка гібридних авто залишилася незмінною (1,7%).

Найбільші зміни протягом 2022 року в структурі часток за типом пального відбувалися протягом квітня-липня: тоді помітно зросла частка дизельних авто. Більшою мірою на перерозподіл часток вплинуло так зване «нульове» розмитнення, меншою — паливна криза. У серпні ситуація стабілізувалася, частка машин з дизельними двигунами зменшилася, і з того моменту структура автомобільного ринку за типом пального залишається досить стабільною.

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Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у 2022 році переважали бензинові автомобілі — таких угод було укладено 43,8% (311,4 тис. угод); із газовою установкою — у 22,1% випадків (157,2 тис. угод). Таким чином, минулого року дизельні автомобілі були в меншості: 31,2% (222 тис. угод).

Частка інших, більш екологічних типів двигуна на внутрішньому ринку поки незначна. Так, серед усіх автомобілів на внутрішньому ринку лише 1,3% були електричними (9,2 тис. угод), 1,2% — гібридними (8,2 тис. угод) і 0,5% — виключно газовими (3,7 тис. угод).



Частки легковиків за типом пального у внутрішніх перепродажах, грудень 2021 — грудень 2022

Загалом вподобання українців під час вибору авто за типом двигуна на внутрішньому ринку досить стабільні, а частки різних типів пального мало змінювалися навіть під час дії «нульового» розмитнення.

Проте певні зміни за рік все ж відбулися: якщо порівняти показники із 2021 роком, частка дизельних авто стала більшою (31,2% замість 25,5%), бензинових — меншою (43,8% замість 46,8%). Зменшилася також кількість угод купівлі-продажі машин з ГБО (з 25,5% до 22,1%). Дещо збільшилася частка гібридних легковиків (з 0,9% до 1,2%). Частка електромобілів зросла майже удвічі (з 0,7% до 1,3%). Частка автомобілів із газовим двигуном залишилася незмінною: 0,5%.

Імпорт вживаних легковиків

У 2022 році найбільше з-за кордону привозили вживані легковики з дизельним двигуном (212,7 тис., 52,6%). Частка бензинових авто склала 37,9% (153,3 тис.), а машин з ГБО — 4,5% (18,3 тис.).

Гібридних авто серед загальної кількості імпортованих було 1,5% (6,2 тис.), газових — 0,6% (2,5 тис.). Останні найчастіше привозять з Південної Кореї.

Електромобілів минулого року привезли у 2,7% випадків (11,1 тис.).



Частки легковиків за типом пального в імпорті вживаних авто, грудень 2021 — грудень 2022

У порівнянні з 2021 роком, частка дизельних авто зросла з 38,5% до 52,6%, а частка бензинових авто — скоротилася з 49,3% до 37,9%. Скоротилася також частка авто з ГБО (з 7,7% до 4,5%), а газових машин — з 1,5% до 0,6%. Частка гібридів залишилася на тому ж рівні — 1,5%. Частка електромобілів зросла з 1,4% до 2,7%.

Найбільш помітні зміни у 2022 році відбувалися у квітні-липні, коли частка дизельних автомобілів зростала найбільше. Максимальною вона була зафіксована у травні та червні: понад 66%. Це було наслідком так званого «нульового» розмитнення. Після повернення митних платежів частка легковиків із дизельним двигуном знизилася удвічі. Частка бензинових машин відповідно також пропорційно зросла майже у два рази.

Також цікаво, що майже одразу після скасування «нульового» розмитнення, із серпня, суттєво зросла частка імпортних електромобілів з пробігом — майже удвічі. Якщо ще на початку року вона складала близько 1,6%, то за підсумками грудня електромобілів було вже 7,7%. Кількісно імпорт електричних авто зріс також удвічі.

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Нові легковики

Як і в інших категоріях авторинку, найпопулярнішими у 2022 році стали нові легкові автомобілі з бензиновими двигунами. Серед усіх вперше зареєстрованих нових машин минулого року таких було 55,7% (21,8 тис. шт.). З гібридними двигунами зареєстрували 12,9% машин (5,1 тис. шт.), а із заводською газовою установкою — 1% (398 шт.). Разом їх частка склала 74,4%.



Частки легковиків за типом пального в продажах нових авто, грудень 2021 — грудень 2022

Частка дизельних легковиків у продажах нових машин зафіксована на рівні 24,6% (9,6 тис. шт.). Частка електромобілів склала 5,8% (2,3 тис.).

У порівнянні з 2021 роком, кількість бензинових авто скоротилася з 60,5% до 55,7%, дизельних — з 26,7% до 24,6%, легковиків з ГБО — з 1,8% до 1%. Натомість зросла частка гібридних машин (з 9,8% до 12,9%) та електромобілів (з 1,1% до 5,8%). Частка останніх була найбільшою у травні (10,8%), на піку так званої паливної кризи.

Динаміка встановлення ГБО

Протягом 2022 року українці переобладнали 21,9 тисячі легковиків для роботи на газобалонному обладнанні. Це на 27,3% менше, ніж у 2021 році.



Динаміка встановлень газобалонного обладнання на легкові авто, грудень 2021 — грудень 2022

З початком повномасштабної війни кількість встановлень ГБО суттєво скоротилася. Так, у квітні було зафіксовано лише близько 400 таких фактів. У травні цей процес активізувався, і вже у червні газобалонне обладнання встановили на 2,1 тисячі легковиків. Це могло бути наслідком дефіциту та подорожчання пального.

Найбільше переобладнань зареєстрували у вересні — 2,9 тисячі автомобілів. У жовтні та листопаді відбувся певний спад, а у грудні вже 2,7 тисячі легковиків обладнали ГБО, що стало другим результатом у році. Втім, реальна кількість встановленого ГБО набагато більша. Адже тут відображені дані реєстрації ГБО в СЦ МВС, а багато хто з автовласників не реєструє переобладнання через високу вартість сертифіката та власне процедури постановки на облік.