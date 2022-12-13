Столичні мережі автогазових СТО розпочали переобладнувати бензинові електрогенератори на скраплений газ.

Експлуатація генераторів на ГБО набагато дешевше, аніж на бензині. Окрім того, двигуни що працюють на газу у декілька разів менше забруднюють повітря.

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«У вас є бензиновий генератор і побутовий балон? У нас є пропозиція. Ми тепер переобладнуємо ще й електрогенератори – робимо з бензинових газові! До таких генераторів спокійно підключається побутовий балон – і ви витрачаєте вдвічі менше коштів на годину роботи», – саме так сказано у повідомленні, оприлюдненому на сторінці однієї з газових СТО у соцмережі.

Як зазначили фахівці компанії, генератор споживає газу на 10% більше, ніж бензину, тож при роботі одного і того ж генератора на газу й бензині вартість експлуатації відрізняється на 35-45%.

«Донедавна ми переобладнували генератори з використанням заводських газових карбюраторів. Та оскільки на українському ринку вони або зникли, або більше ніж у 16 разів здорожчали (ціна раніше складала 550-600 грн, зараз – 8-9 тис. грн), тож останніх 2 тижні доцільніше переобладнувати генератори з використанням автомобільних компонентів», – сказав технічний директор компанії Євген Устименко, додавши, що з автомобільними компонентами компанія переобладнала уже понад два десятки генераторів.

У компанії також пояснили, що експлуатація генератора на газу нічим не відрізняється від експлуатації на бензині, зазначивши, що робота генератора на газу навіть безпечніша, оскільки випадки самозаймання генератора через витік бензинового палива трапляються частіше.

Зі слів Євгена Устименка, наразі переобладнання електрогенераторів на газове паливо в Україні не регламентується жодними нормативними документами. «Тому таке переобладнання можна робити на звичайних газових СТО, які мають досвід таких робіт, у чому потрібно переконатись, оскільки таке переобладнання має свою специфіку і відрізняється від переобладнання автомобіля», – пояснив він.

Менеджер також додав, що компанія налагоджує обладнання побутових балонів мультиклапаном, аналогічним до того, що встановлюються на автомобільні балони. Це дозволяє значно підвищити безпечність використання балонів як із генератором, так і з іншим газовим обладнанням.

Ціна за переобладнання, витратні матеріали з урахуванням вартості побутового балона на 29 л складає біля 9 тис. грн.