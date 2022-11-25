Суб’єктами господарювання в Україні заборонено зберігання пального об’ємом понад 5 літрів без ліцензії. Аби тримати більші запаси, потрібно мати відповідний дозвіл від влади.

Наявність ліцензії на зберігання пального суб’єктами господарювання регламентовано ст. 15 Закону № 481. У разі зберігання пального без відповідної ліцензії державна податкова служба України може накласти на підприємство штраф у розмірі 500 000 грн. А от фізособа може зберігати пальне без обмежень.

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Ліцензію може отримати юридична особа або фізична особа-підприємець, звернувшись у головні управління ДПС в областях та м. Києві.

Для отримання ліцензії необхідно надати наступні документи:

Заяву встановленого зразка.

Копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою.

Копія акта вводу в експлуатацію об’єкта, де буде розташоване зберігання пального.

Копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Важливо:

Суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії зазначених документів не подають. Такі суб’єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального.

Також важливо, що наявність ліцензії актуальна лише для суб’єктів господарювання. Громадяни можуть зберігати пальне без ліцензії.

Скільки коштує ліцензія

За видачу ліцензії передбачена сплата адміністративного збору у розмірі 780 грн. Для видачі ліцензії встановлені строки не більше 20 календарних днів. Згідно з законом № 481, ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років.