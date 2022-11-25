Субъектами хозяйствования в Украине запрещено хранение горючего объемом более 5 литров без лицензии. Чтобы держать больше запасов, нужно иметь соответствующее разрешение от власти.

Наличие лицензии на хранение горючего субъектами хозяйствования регламентировано ст. 15 Закона №481 . При хранении горючего без соответствующей лицензии государственная налоговая служба Украины может наложить на предприятие штраф в размере 500 000 грн. А вот физлицо может хранить топливо без ограничений.

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Лицензию может получить юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, обратившись в главные управления ГНС в областях и г. Киеве.

Для получения лицензии необходимо предоставить следующие документы:

Заявление установленного образца.

Копии документов, подтверждающих право собственности или право пользования земельным участком.

Копия акта ввода в эксплуатацию объекта, где будет расположено хранение горючего.

Копия разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

Важно:

Субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение горючего, которое не реализуется другим лицам и используется исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки, копии указанных документов не представляют . Такие предприятия в заявлении указывают на использование топлива для нужд собственного потребления или переработки, общую емкость резервуаров, используемых для хранения горючего, и их фактическое местонахождение, а также фактическое местонахождение емкостей, используемых для хранения горючего.

Также важно, что наличие лицензии актуально только для хозяйствующих субъектов. Граждане могут хранить топливо без лицензии.

Сколько стоит лицензия

За выдачу лицензии предусмотрена уплата административного сбора в размере 780 грн . Для выдачи лицензии установлены не более 20 календарных дней. Согласно закону №481 , лицензии на право хранения горючего выдаются уполномоченными Кабинетом Министров Украины органами исполнительной власти по месту расположения мест хранения горючего сроком на пять лет .