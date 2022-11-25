Нові реалії змушують громадян та бізнес пристосовуватись – генераторне майбутнє вже стало реальністю сьогодення і зараз мільйони людей та підприємств змушені десь зберігати пальне. Проте варто пам’ятати, що за порушення правил зберігання можна отримати дуже великий штраф.

Державне регулювання забороняє суб’єктам господарювання зберігати пальне для власних потреб без наявності ліцензії навіть у період воєнного стану. Про це прямо сказано у роз’яснені на офіційному сайті головного управління ДПС у Чернівецькій області.

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У разі зберігання пального без наявності ліцензії до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 500 000 грн.

Відповідно до ст. 15 Закону № 481 ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:

підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво)має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального, місцях роздрібної торгівлі пальним або місцях оптової торгівлі пальним на які отримані відповідні ліцензії.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють, зокрема, зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на зберігання пального не отримують.