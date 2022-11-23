Протягом останнього тижня мережі АЗС фіксують зростання попиту на пальне. Це повна несподіванка, адже ринок увійшов у «мертвий» сезон.

Зокрема привертає до себе увагу збільшення продажів бензину. На відміну від дизпального, яке здебільшого споживає промисловість, це пальне для приватного транспорту. Такий тренд насамперед вказує на появу нового споживача – генераторів. Про нових споживачів і їх потреби розповів на своїй сторінці у соцмережі паливний експерт Сергій Куюн.

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Власний досвід та досвід знайомих говорить про те, що навіть за помірного використання генератору витрати пального співставні з автомобілем. Тому кожен генератор можна вважати автомобілем у міському режимі, тобто 100-150 км на добу (із розрахунку до 10 л).

Але авто реєструються, а генератори - ні, тому їх кількість важко оцінити. А відповідно важко точно сказати, скільки додатково знадобиться пального.

Між тим навіть приблизні розрахунки говорять про те, що навіть зростання парку генераторів на 100 тис. одиниц на місяць й навіть більше ринок буде у змозі забезпечити. Такі обсяги були протестовані у найважчі місяці влітку, тому здолаємо й зараз.

Що по цінах?

Несподіваний попит дав можливість окремим мережам підняти ціни на 0,5-1 грн/л. Ціль – збити або переорієнтувати попит, адже запасів під такі продажі трейдери не тримають (та й зберігати небезпечно та й особливо немає де). Зараз мережі контрактують додаткові обсяги, вже відомо про «розконсервування» старих та не самих вигідних контрактів з віддаленими постачальниками.

У довгостроковій перспективі фактор «генераторного» попиту не має тиснути на ціни. Все буде залежати від зовнішньої кон’юнктури. Вона наразі є досить напруженою через очікування обмеження цін на російську нафту та ембарго на її імпорт, який набуває чинності з 5 грудня.

Європейці нервують, це помітно. Дефіциту на ринку начебто немає, але немає й вільних партій, коли наші імпортери мали з чого обирати та торгуватись. Цей ресурсний дискомфорт вже проявився у підвищенні тарифів на транспортування морем, а також поки що незначним зростанням спекулятивних націнок закордонними трейдерами.

Але, знову ж таки, ми це все вже проходили навесні. Зараз на нашому боці низький сезонний попит у Європі, новозбудована система нафтопродуктозабезпечення, втричі більший парк бензовозів та повністю мобілізований ринок.