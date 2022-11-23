В течение последней недели сети АЗС фиксируют рост спроса на горючее. Это полная неожиданность, потому что рынок вошел в «мертвый» сезон.

В частности, привлекает к себе внимание увеличение продаж бензина. В отличие от дизтоплива, которое в основном потребляет промышленность, это горючее для частного транспорта. Такой тренд, прежде всего, указывает на появление нового потребителя – генераторов. О новых потребителях и их потребностях рассказал на своей странице в соцсети топливный эксперт Сергей Куюн.

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Собственный опыт и опыт знакомых говорит о том, что даже при умеренном использовании генератора расход топлива сопоставим с автомобилем. Поэтому каждый генератор можно считать автомобилем в городском режиме, то есть 100-150 км/сут (из расчета до 10 л).

Но авто регистрируются, а генераторы – нет, поэтому их количество трудно оценить. А соответственно, трудно точно сказать, сколько дополнительно понадобится горючего.

Между тем, даже приблизительные расчеты говорят о том, что даже рост парка генераторов на 100 тыс. единиц в месяц и даже больше рынок будет в состоянии обеспечить. Такие объемы были протестированы в самые трудные месяцы летом, поэтому одолим и сейчас.

Что по ценам?

Неожиданный спрос дал возможность отдельным сетям поднять цены на 0,5-1 грн/л. Цель – сбить или переориентировать спрос, ведь запасов под такие продажи трейдеры не держат (да и хранить опасно и особенно негде). Сейчас сети контрактуют дополнительные объемы, уже известно о расконсервировании старых и не самых выгодных контрактов с удаленными поставщиками.

В долгосрочной перспективе фактор «генераторного» спроса не должен оказывать давление на цены. Всё будет зависеть от внешней конъюнктуры. Она сейчас достаточно напряженна из-за ожиданий ограничения цен на российскую нефть и эмбарго на ее импорт, который вступает в силу с 5 декабря.

Европейцы нервничают, это заметно. Дефицита на рынке вроде бы нет, но нет и свободных партий, когда нашим импортерам было из чего выбирать и торговаться. Этот ресурсный дискомфорт уже проявился в повышении тарифов на транспортировку по морю, а также пока незначительным ростом спекулятивных наценок зарубежными трейдерами.

Но, опять же, мы это уже проходили весной. Сейчас на нашей стороне низкий сезонный спрос в Европе, новая система нефтепродуктообеспечения, втрое больший парк бензовозов и полностью мобилизованный рынок.