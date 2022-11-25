Новые реалии заставляют граждан и бизнес приспосабливаться – генераторное будущее уже стало реальностью настоящего и сейчас миллионы людей и предприятий вынуждены хранить где-то горючее. Однако следует помнить, что за нарушение правил хранения можно получить очень большой штраф.

Государственное регулирование запрещает субъектам хозяйствования хранить горючее для собственных нужд без наличия лицензии даже в период военного положения. Об этом прямо говорится в разъяснении на официальном сайте главного управления ГНС в Черновицкой области.

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В случае хранения горючего без наличия лицензии к субъектам хозяйствования применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 500 000 грн .

Согласно ст. 15 Закона № 481 лицензия на право хранения горючего не получается на используемые места хранения горючего:

предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местного бюджета;

предприятиями, учреждениями и организациями системы государственного резерва;

субъектами хозяйствования (в том числе иностранными субъектами хозяйствования, действующими через свои зарегистрированные постоянные представительства) для хранения горючего, потребляемого для собственных производственно-технологических нужд исключительно на нефте- и газодобывающих площадках, буровых платформах и не реализуемое через места розничной торговли

Субъект хозяйствования (в том числе иностранное предприятие, действующий через свое зарегистрированное постоянное представительство) имеет право хранить горючее без получения лицензии на право хранения горючего в местах производства горючего, местах розничной торговли горючим или местах оптовой торговли горючим на которые получены соответствующие лицензии.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют, в частности, хранение горючего исключительно в потребительской таре до 5 литров , лицензию на хранение горючего не получают.