Столичные сети автогазовых СТО приступили к переоборудованию бензиновых электрогенераторов в сжиженный газ.

Эксплуатация генераторов на ГБО намного дешевле, чем на бензине. Кроме того, двигатели работающие на газе в несколько раз меньше загрязняют воздух.

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У вас есть бензиновый генератор и бытовой баллон? У нас есть предложение. Мы теперь переоборудоваем еще и электрогенераторы – делаем из бензиновых газовые! К таким генераторам спокойно подключается бытовой баллон – и вы тратите вдвое меньше средств на час работы», – именно так говорится в сообщении, обнародованном на странице одной из газовых СТО в соцсети.

Как отметили специалисты компании, генератор потребляет газа на 10% больше, чем бензина, поэтому при работе одного и того же генератора на газе и бензине стоимость эксплуатации отличается на 35-45%.

«До недавнего времени мы переоборудовали генераторы с использованием заводских газовых карбюраторов. Но поскольку на украинском рынке они либо исчезли, либо более чем в 16 раз подорожали (цена раньше составляла 550-600 грн, сейчас – 8-9 тыс. грн), поэтому последние 2 недели целесообразнее переоборудовать генераторы с использованием автомобильных компонентов», – сказал технический директор компании Евгений Устименко, добавив, что с автомобильными компонентами компания переоборудовала уже более двух десятков генераторов.

В компании также пояснили, что эксплуатация генератора на газе ничем не отличается от эксплуатации на бензине, отметив, что работа генератора на газе даже безопаснее, поскольку случаи самовозгорания генератора из-за утечки бензинового топлива происходят чаще.

По словам Евгения Устименко, в настоящее время переоборудование электрогенераторов на газовое топливо в Украине не регламентируется никакими нормативными документами. «Поэтому такое переоборудование можно делать на обычных газовых СТО, имеющих опыт таких работ, в чем нужно убедиться, поскольку такое переоборудование имеет свою специфику и отличается от переоборудования автомобиля», – пояснил он.

Менеджер также добавил, что компания налаживает оборудование бытовых баллонов мультиклапаном, аналогичным устанавливаемым на автомобильные баллоны. Это позволяет значительно повысить безопасность баллонов как с генератором, так и с другим газовым оборудованием.

Цена на переоборудование, расходные материалы с учетом стоимости бытового баллона на 29 л составляет около 9 тыс. грн.