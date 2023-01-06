За 12 місяців 2022 року український автопарк поповнили 388,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

Це майже на чверть менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

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Така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних авто більш ніж удесятеро перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Середній вік вживаних авто, що перейшли у 2022 році на українську реєстрацію, становив 13 років.

  • Найбільш популярною маркою серед ввезених залишається Volkswagen. У минулому році 73,4 тис. авто цієї німецької марки змінили своїх іноземних власників на українських.
  • На другому місці Renault. Протягом року було зареєстровано 31,8 тис. вживаних Рено.
  • Третьою за популярністю стала марка Ford з результатом – 28 тис. автівок.
  • Четвертий результат показав Opel -25,4 тис. шт.
  • Замикає п'ятірку лідерів - Skoda, у заліку якої 25,3 тис. українських номерів.

Найстарішим автомобілем, що у 2022 році отримав українську прописку, був Nissan Cedric 1977 року випуску.