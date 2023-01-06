За 12 місяців 2022 року український автопарк поповнили 388,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

Це майже на чверть менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

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Така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних авто більш ніж удесятеро перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Середній вік вживаних авто, що перейшли у 2022 році на українську реєстрацію, становив 13 років.

Найбільш популярною маркою серед ввезених залишається Volkswagen. У минулому році 73,4 тис. авто цієї німецької марки змінили своїх іноземних власників на українських.

На другому місці Renault. Протягом року було зареєстровано 31,8 тис. вживаних Рено.

Третьою за популярністю стала марка Ford з результатом – 28 тис. автівок.

Четвертий результат показав Opel -25,4 тис. шт.

Замикає п'ятірку лідерів - Skoda, у заліку якої 25,3 тис. українських номерів.

Найстарішим автомобілем, що у 2022 році отримав українську прописку, був Nissan Cedric 1977 року випуску.