За 12 месяцев 2022 года украинский автопарк пополнили 388,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.
Это почти на четверть меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
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Такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных авто более чем в десять раз превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.
Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в 2022 году на украинскую регистрацию, составлял 13 лет.
- Наиболее популярной маркой среди ввозимых остается Volkswagen. В прошлом году 73,4 тыс. авто этой немецкой марки сменили своих иностранных владельцев на украинских.
- На втором месте – Renault. В течение года было зарегистрировано 31,8 тыс. б/у Рено.
- Третьей по популярности стала марка Ford с результатом – 28 тыс. автомобилей.
- Четвертый результат показал Opel –25,4 тыс. шт.
- Замыкает пятерку лидеров – Skoda, в зачете которой 25,3 тыс. украинских номеров.
Самым старым автомобилем, получившим в 2022 году украинскую прописку, был Nissan Cedric 1977 года выпуска.