За рік українці придбали 37,9 тис. нових авто. Найпопулярнішим автомобілем став Toyota RAV4.

У 2022 році в Україні було зареєстровано 37,9 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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Отже, відносно 2021 року, ринок нових авто скоротився на 63% - досягнувши найнижчого рівня з початку століття.

Перше місце рейтингу марок, на ринку нових легкових авто, посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік).

На другому місці - Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% - до 3975 шт.

Третій результат у Skoda - 2829 шт. (-54% від 2021 р.)

Четверте місце українці надали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%)

Замикає лідерську п'ятірку Volkswagen - 2274 авто (-45%).

Також в ТОП-10 ринку 2022 року потрапили: BMW – 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%); Mitsubishi – 1655 шт. (-61%); Chery – 1631 шт. (-65%); Kia – 1167 шт. (-87%).

Бестселером року став Toyota RAV4 з показником 2525 реєстрацій.