Купуючи новий автомобіль українці продовжують віддавати перевагу бензиновим двигунам, однак попит на них продовжує зменшуватись.

Так з 3090 придбаних у листопаді нових легковиків 55% були авто, обладнані бензиновими моторами. Торік такі авто охоплювали 64% ринку нових машин.

Читайте також: В Україні бензинові генератори переводять на ГБО

Другий результат у дизельних авто, як і у минулому році їм належить 22% листопадового ринку. На третьому місці автомобілі з гібридними силовими установками – 13%. Відносно відповідного періоду минулого року частка «гібридів» збільшилась на 2 відсоткових пункти.

Частка автомобілів на акумуляторних джерелах живлення за рік зросла з 2 до 9 відсотків.

Як і торік найменш популярними залишаються авто з ГБО – 1%.