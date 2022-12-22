Купуючи новий автомобіль українці продовжують віддавати перевагу бензиновим двигунам, однак попит на них продовжує зменшуватись.
Так з 3090 придбаних у листопаді нових легковиків 55% були авто, обладнані бензиновими моторами. Торік такі авто охоплювали 64% ринку нових машин.
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Другий результат у дизельних авто, як і у минулому році їм належить 22% листопадового ринку. На третьому місці автомобілі з гібридними силовими установками – 13%. Відносно відповідного періоду минулого року частка «гібридів» збільшилась на 2 відсоткових пункти.
Частка автомобілів на акумуляторних джерелах живлення за рік зросла з 2 до 9 відсотків.
Як і торік найменш популярними залишаються авто з ГБО – 1%.
- Найпопулярнішим бензиновим авто у листопаді була Toyota RAV4
- У сегменті дизельних легковиків першість у Renault Duster.
- Серед гібридів лідер - Toyota RAV4 Hybrid.
- Найбільш затребуваний на ринку нових електромобілів - Volkswagen ID.4.
- Лідером реєстрацій нових авто з ГБО став Renault Duster.